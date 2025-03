La AEMET confirma el palo para Madrid y avisa: «Cota de nieve a…»

Madrid está en el punto de mira de la AEMET que confirma el palo que nadie esperaría, con una cota de nieve que sigue siendo amenazadora. Las bajas temperaturas de estos días que estamos teniendo, serán las que marcarán unos días en los que todo puede ser posible. Siendo uno de los momentos del año en los que tenemos más inestabilidad e incluso las nevadas han reactivado una temporada que ya se creía del todo perdida. Nos enfrentamos a un destacado cambio de ciclo que ha llegado casi con la primavera.

Este mes de marzo ha acabado siendo uno de los más lluviosos de los últimos años. Se confirma la tendencia que vivimos el año pasado con ciertas novedades destacadas que han aparecido, de tal forma que deberemos estar muy pendientes de la previsión del tiempo. Es un mes lluvioso que parece que no quiere abandonarnos por completo, se aferra a una inestabilidad que va llegado a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Con ciertas novedades importantes que pueden acabar siendo fundamentales.

Confirma la AEMET el palo que nos espera

Pero no sólo las lluvias han sido una novedad este mes de marzo, también lo ha sido un marcado descenso de las temperaturas. Un invierno que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno y nos haga reaccionar, ante una situación que realmente puede ser del todo destacada.

Los expertos de la AEMET no dudan en marcar las zonas que pueden ser más peligrosas, sobre todo, si tenemos en cuenta todo lo que nos está esperando. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar con algunos detalles que pueden ser los que marcarán un antes y un después.

Una situación de relativa estabilidad que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno puede convertirse en la gran amenaza de estos días. No sólo esa agua que además de caer en grandes cantidades, nos está alejando de una primavera que parece que se resiste a quedarse.

En su lugar, tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser los que marcarán estos días y ponen en el ojo del huracán a Madrid. La lluvia y una nieve que puede empezar a convertirse en agua acabarán marcando estas próximas horas.

Madrid se prepara para esta previsión con nieve y lluvia

Los restos de la última borrasca a la que nos hemos enfrentado en estos días pasados, acabarán siendo una realidad. En todos los sentidos, deberemos estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos acompañarán en unos días de camino al anticiclón.

De momento, la AEMET, lanza un aviso importante hacia el corazón de España que debemos tener en cuenta: «Intervalos nubosos, pasando a poco nuboso al final del día, no se descarta alguna precipitación débil en la Sierra, especialmente en la cara norte. Posibles brumas y bancos de niebla matinales en el sur y en zonas de la Sierra. Cota de nieve a 1400-1600 metros subiendo por la tarde a 1600-1800. Temperaturas en ascenso ligero o localmente moderado. Viento flojo variable con predominio del norte en horas centrales».

El resto de España no se librará de esas lluvias que parece que serán una constante que no termina de desaparecer: «Continuará la tendencia a la estabilización en la Península, con cielos poco nubosos en la mitad sur y cielos nubosos o cubiertos en la norte debido a la entrada de humedad desde el Cantábrico que dejará precipitaciones en la mayor parte del tercio septentrional peninsular, pudiendo afectar también de forma débil y dispersa a montañas del centro. Por la tarde se prevé la formación de abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en Mallorca y Andalucía occidental, y precipitación dispersa con tormentas y granizo menudo ocasional en amplias zonas del entorno mediterráneo, interiores del tercio este. No se descartan localmente fuertes en puntos de la mitad norte de la fachada oriental peninsular y en el entorno del medio-bajo Ebro. Se espera nieve en el Pirineo, sin descartarse en otras montañas del tercio este, a una cota en torno a los 1400/1700 metros. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en el Mediterráneo y Canarias, ascendiendo de forma entre ligera y moderada en el resto, más acusadamente en el tercio norte. Tampoco se esperan grandes cambios en las mínimas, a excepción de ascensos moderados en Pirineos. Las heladas quedarán restringidas de forma débil y dispersa en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste. Soplará poniente moderado en el Estrecho y Alborán y predominarán los vientos flojos de componente norte en el resto de la Península y en Baleares. Se prevén moderados en los litorales de Galicia y Cantábrico, así como el cierzo en el Ebro y la tramontana en el norte de Baleares y Ampurdán, donde son probables los intervalos de fuerte al final. En Canarias, alisios moderados con intervalos de fuerte entre canales y posibilidad de alguna racha muy fuerte en cumbres».