Roberto Brasero se la juega y ya tiene predicción para Semana Santa: el palo se confirma

La predicción para Semana Santa ya la tiene un Roberto Brasero que se la juega y confirma el palo. Todos recordamos los intensos momentos del año pasado cuando la lluvia obligo a cancelar alguno de los actos más esperados de estas celebraciones. Más allá de lo que supone estar pendientes de este tipo de días libres, en los que quizás nos apetezca salir de casa más de lo que esperaríamos, está el hecho de que depende de unas celebraciones puntuales que debemos tener en cuenta.

El palo que no esperaríamos que se repetirá, después del año pasado en el que tuvimos que enfrentarnos a una serie de novedades destacadas. Una situación que puede ser la que nos acompañe en unos días en los que la primavera se convertirá en el elemento que será la máxima expresión posible. Una novedad destacada que puede ser la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo fundamental. El experto en el tiempo, Roberto Brasero, sabe muy bien que es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que nos están esperando.

El palo se confirma

La realidad es que todavía faltan semanas para estos días de vacaciones que tenemos señalados en el calendario. Lo que podría llegar a ser una realidad, se convertirá en una auténtica pesadilla para aquellos que necesitan salir de casa en busca de más actividad.

Esta Semana Santa nos enfrentaremos a una serie de situaciones que pueden ser las que marcarán unas jornadas cargadas de buenas sensaciones. Son días en los que dispondremos de la libertad de poder hacer aquello que deseamos con más facilidad, incluido más actividad al aire libre.

Tendremos que estar muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, son los que nos afectarán de lleno. Pudiendo empezar a crear algunos elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo.

Los expertos en el tiempo tienen la responsabilidad de empezar a dar previsiones cuando faltan unas semanas. No se puede realizar una predicción con unos mapas del tiempo que irán cambiando por momentos. Tenemos por delante una situación que puede ser clave y que en cierta manera será la que nos acompañará en estos días.

Roberto Brasero se la juega con la previsión de Semana Santa

En su paso por un conocido programa de televisión, Roberto Brasero, decide jugársela y ya sabe lo que pasará. Parece que tendremos que enfrentarnos a una serie de cambios que serán fundamentales. Las posibilidades de lluvias aumentan por momentos, en un abril que suele ser lluvioso.

De momento, tendremos que conformarnos con ese camino hacia la estabilización que puede ser clave y que, sin duda alguna, nos traerá importantes noticias que pueden ser importantes en todos los sentidos. Por lo que, tocará estar pendientes de unos mapas del tiempo que, no traen buenas noticias.

Esta semana, en cambio, vamos a avanzar hacia la llegada de un anticiclón que puede darnos una tregua entre borrascas. Tal y como nos explica Roberto Brasero: «Sa se va cerrando el grifo de las lluvias, aunque no del todo. Todavía este martes nos podrá llover en el Cantábrico, aunque menos que hoy, y con nevadas en la cara norte del Pirineo a partir de 1500 metros. Seguirán las nubes en la mitad norte y cielos más despejados en la mitad sur, aunque no hay que descartar que por la tarde puedan darse algunos chubascos y tormentas en el sur de Andalucía y también en el interior del este peninsular y Baleares. Aquí, en el archipiélago, es donde son más probables y pueden ser más fuertes. Las temperaturas seguirán subiendo y ya casi no habrá heladas de madrugada, aunque la mañana seguirá fresca, y por la tarde se podrán superar los 20 ºC en el valle del Guadalquivir».

Siguiendo la misma explicación: «Si ya mañana martes empieza a asomar el sol, durante el miércoles lo veremos durante más tiempo y en más zonas. Se trata del anticiclón, las altas presiones que van a ir imponiéndose, y con ellas la estabilidad atmosférica irá a más. Las precipitaciones quedarán restringidas al extremo norte y alto Ebro, aunque de nuevo serán probables las tormentas en Baleares y en zonas de montaña dispersas del este peninsular. Las noches y madrugadas seguirán frescas, pero subirán las máximas en el centro y sur para alcanzar los 23 ºC en el valle del Guadalquivir y costa del Sol. Y a partir de ahí, la monotonía del anticiclón: el jueves y viernes más sol, y el sábado temperaturas más altas. Y ahí se empezará a notar ya más por las tardes, cuando en Sevilla, por ejemplo, puedan llegar el sábado a 27 º, en Córdoba 24 º, en Valencia 23 º… No es que llegue el verano, ni mucho menos, ni tampoco de golpe va a llegar el calorazo: lo que tendremos es un cambio en los cielos, desde donde estas últimas semanas no paraba de caer agua, y ahora se irá imponiendo el astro rey con rayos soleados para dejarnos un tiempo y una sensación muy distinta en estos últimos días de marzo respecto a cómo ha sido todo el mes: un mes en el que ha llovido 10 veces más del valor normal para este periodo, en el que hemos recogido en tres semanas el doble de la lluvia que suele caer en los tres meses de la primavera. Ahora ya llueve menos…».