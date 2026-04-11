Juan Carlos I, premiado en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias: «Nadie es profeta en su tierra»

Juan Carlos I ha recibido este sábado, en la Asamblea Nacional francesa, el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias Reconciliación. En su discurso al recoger el galardón, ha reconocido que «nadie es profeta en su tierra» y que hay «distintas opiniones y juicios» sobre él.

«Desde que era pequeño mi destino y mi vocación ha sido servir a mi pueblo. Hoy, desde la lejanía, veo el presente de mi pueblo, soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que hay también distintas opiniones y juicios sobre los acontecimientos pasados», ha indicado desde la tribuna.

Asimismo, el Rey emérito ha manifestado que «a las miles de páginas que se han escrito» sobre su trayectoria política y su vida personal «les faltaban unos cientos más, escritas en primera persona, por el propio protagonista, aquel que podía aportar más conocimiento sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho y sobre por qué lo ha hecho».

«Mis memorias aspiran a servir a la democracia, al progreso de la sociedad española, estos son los objetivos por los que siempre he venido trabajando», ha enfatizado, poniendo en énfasis en la palabra «reconciliación», que da título a la obra.

En este sentido, ha apuntado que no lo eligió «al azar» y ha dicho que «es la palabra que mejor resume el principal logro» de su vida pública, el «haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma tras una larga dictadura y la Guerra Civil». «La llevé, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo a una democracia plena y completa», ha agregado al respecto.

Según ha dicho, ahora que está «entrado en edad» y puede permitirse «ser muy crítico con el pasado», ha querido aportar conocimiento sobre sus 40 años de reinado. «Puedo ser fiel a todo aquello que ha sido parte de mi vida, y yo sé que todo esto puede apelar a todos los lectores a que se acerquen a mi figura con total libertad», ha comentado.

Juan Carlos I ha estado acompañado en París por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y su nieto Felipe Juan Froilán

La concesión del premio a Reconciliación, una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.