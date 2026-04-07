El rey emérito recibirá un premio literario en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias

El rey emérito Juan Carlos I acudirá este sábado, 11 de abril, a la Asamblea Nacional francesa en París para recibir un galardón especial por su libro de memorias Reconciliación, obra que escribió junto a la autora francesa Laurence Debray y que ha sido distinguida por su valor en materia de memoria política. Debray también estará presente en el acto de entrega.

El premio lo concede la asociación Lire la société en colaboración con la cámara baja del Parlamento francés, con motivo de la celebración de la Jornada del Libro Político. En su 35.ª edición, el jurado del galardón ha decidido destacar la obra biográfica del rey emérito. El jurado está presidido por Annette Wieviorka, historiadora, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de los Archivos Nacionales de Francia.

Reconciliación se publicó en noviembre de 2025 en Francia y, posteriormente, en diciembre, por la editorial Planeta en España. La autora francesa Laurence Debray defendió que la obra es «un libro para la historia con ‘h’ mayúscula», en el que elaboró junto a quien fuera jefe de Estado un compendio de «sus memorias y sus recuerdos», resaltando episodios como su relación con Franco, la transición democrática o la Constitución de 1978.

No es la primera vez que Don Juan Carlos visita Francia en los últimos años. Hace dos años fue invitado junto al escritor Javier Cercas a una cena celebrada en el Elíseo en homenaje al Nobel peruano Mario Vargas Llosa, con motivo de su ingreso en la Academia Francesa. La relación del rey emérito con los círculos literarios e intelectuales galos se ha estrechado, por tanto, a raíz de la publicación de su obra biográfica.