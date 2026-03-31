Los precios de España se han disparado más que los de países como Alemania o Francia, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el particular despliegue de energías renovables que hay coloca al país en una situación privilegiada en un contexto de guerra como en Oriente Medio. En ese sentido, la inflación germana se ha incrementado en 8 décimas en marzo tras el estallido del conflicto, mientras que la francesa ha sufrido una subida similar. Sin embargo, el IPC español se disparó un punto porcentual, dos décimas más.

Por un lado, siguiendo los datos del portal estadístico alemán, Destatis, «la tasa de inflación en Alemania alcanzó el 2,7% en marzo de 2026», frente al 1,9% que registró en febrero. De esta forma, el porcentaje se incrementó en 8 décimas.

Por otro lado, según el instituto estadístico galo, el Insee, «el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debería aumentar un 1,7% en marzo de 2026, tras el incremento del 0,9% registrado en febrero», es decir, también 8 décimas más como en el caso germano.

Sin embargo, la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España muestra que «la inflación anual estimada del IPC en marzo de 2026 es del 3,3%, de acuerdo con el indicador adelantado», frente al 2,3% de febrero, por lo que se ha disparado un punto porcentual.

Subida de precios en España

«Este dato se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Medio», aseguró entonces el Ministerio de Economía, que también resaltó que durante la última semana del mes los carburantes bajaron de precio por la aplicación de las medidas fiscales.

No obstante, el departamento reconoce que «siguen experimentando presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino».

Una situación que también sufren las economías de Francia y Alemania, que han resultado ser mucho más resilientes que la española en este tipo de crisis energéticas pese a los alardes del Ejecutivo socialista.

Todo esto mientras, además, el Gobierno presume del gran despliegue renovable de España, que supuestamente tendría que haber situado al país en una situación más ventajosa que la de las otras dos naciones europeas. No ha sido así.

En términos mensuales (marzo sobre febrero), el IPC subió un 1%, su mayor alza mensual desde junio de 2022, cuando se disparó un 1,9%, una vez iniciada la guerra en Ucrania, que arrancó en febrero de ese mismo año.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó ocho décimas su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, con una variación mensual del 1,5%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el tercer mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de marzo el próximo 14 de abril.