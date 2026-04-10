Nueva parada del emérito Juan Carlos I en España: Sangenjo ¿Por qué vuelve ahora?

El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a España siguiendo una tradición que viene con la entrada de la primavera y el fin de la Semana Santa. En los últimos meses, su vida, en general, ha dado mucho que hablar. Lo primero de todo, por la publicación de su libro, en el cual plasma unas memorias que han causado bastante controversia y que, recientemente, se ha conocido que será premiado el galardón al mejor libro político del año y también lo recibirá su biógrafa, Laurence Debray, la cual lo ha escrito con él. Un homenaje que se celebrará en la Asamblea Nacional. A pesar de que muchos piensen que, terminada la entrega, volvería a Emiratos Árabes, su destino es otro.

Después de celebrar este reconocimiento, al que no está previsto que asista la reina Sofía, puesto que Zarzuela no le autoriza a ello. Es algo normal, ya que el libro no deja en buen lugar la relación que tuvieron ambos y tampoco posiciona de manera correcta a la Casa Real Española. De una forma u otra, Juan Carlos I pondrá destino a una parada imprescindible en su agenda anual: Sangenjo.

Una cita entre Juan Carlos I y Pedro Campos

Como cada año, su estancia no será en silabario y es que estará con su íntimo amigo, Pedro Campos, con el que desarrolla tradiciones que ya son anuales. El rey emérito se aloja en diferentes lugares y a veces es en la residencia de su amigo íntimo y presidente del Náutico, Pedro Campos, situada a pocos kilómetros del club, y otras en un hotel de la zona. Otra de las tradiciones que sigue es el disfrute de la gastronomía y sabemos que el paladar del que fuera rey de España es bastante exquisito. Siempre gozan de la oferta culinaria local, enfocada sobre todo en producto del mar, y lo hacen en reconocidos establecimientos como la marisquería D’Berto, un templo del marisco.

Hay ocasiones en las que han celebrado eventos en alta mar, pero ahora mismo su salud no le permite montarse en un barco y navegar como lo hacía antes. En ocasiones especiales, como el 50 aniversario de su coronación, ha organizado celebraciones en barcos, combinando la tradición gallega con la navegación, pero ahora mismo la actividad que realiza es bastante limitada.

Este año se disputará la VIII Liga Española de 6 Metros y J80, 2.ª Serie 2026 del Trofeo Xacobeo 2027, entre los días 18 y 19 de abril, una fecha ideal que encaja su vuelta de París. Lo que no es certero es si este año asistirán las infantas Elena y Cristina, con sus respectivos nietos, pero hay años que sí que nos han sorprendido. Es verdad que las fechas iniciales para visitar tierras gallegas, concretamente el 12 de marzo, con el objetivo de hacer viajes mensuales de cuatro o cinco días. Algo que ya se comunicó a Zarzuela, aunque no pudo venir por el ataque de Irán a los Emiratos Árabes, lo que provocó el cierre de varios aeropuertos. En definitiva, veremos, de nuevo, a un Juan Carlos I disfrutando del mar como ha hecho siempre.