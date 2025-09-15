Adiós a las tiendas de Zara de siempre: desde que he descubierto ésta no quiero comprar en otra

El mundo de la moda está viviendo un momento muy especial en Madrid con la reapertura de la tienda de Zara en la calle Serrano, en pleno corazón de la Milla de Oro de la capital. Esta reapertura coincide con la inauguración de un concepto innovador para la firma: «El Apartamento», un espacio comercial que simula un hogar y ofrece a los clientes una experiencia de compra única.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia global de la compañía para acercar la moda a un entorno más personal. Zara ya había estrenado este tipo de espacio en La Coruña, en la calle Compostela, y en París, convirtiendo la tienda de Madrid en la tercera del mundo que adopta este concepto.

Así son las nuevas tiendas de Zara

«El Apartamento» se encuentra en la cuarta planta del edificio de Serrano y ocupa 400 metros cuadrados pensados para recorrer como si fuera una vivienda. La distribución recrea distintas estancias, como salón, cocina, dormitorio, baño y vestidor, permitiendo que los clientes se sumerjan en la atmósfera de cada espacio mientras descubren las colecciones de Zara y Zara Home.

Dentro de este espacio, pueden encontrar ediciones limitadas, avances de próximas colecciones que se renuevan semanalmente, así como piezas antiguas y artículos exclusivos. Además, la tienda incorpora muebles de anticuario y algunas obras de arte. La propuesta se completa con una cafetería gestionada por la pastelería local Balbisiana.

Reapertura de la tienda de Serrano

La tienda de Zara en Serrano se ha convertido en un flagship con cinco plantas y cerca de 2.400 metros cuadrados. La renovación ha contado con la colaboración del estudio Elsa Urquijo Arquitectos, que ya había trabajado en este local hace una década.

«Estamos en el centro de Madrid, en un edificio de 1920 en la calle Serrano, catalogado y protegido en el conjunto histórico de la Villa de Madrid. Por tanto la historia debería estar de alguna forma siempre ahí, en las paredes, en los muros… alrededor… La modernidad debería estar relacionada con las capas de la historia a la que se refiere. El proyecto, la intervención, debe mostrar una modernidad con memoria. La intención es crear un espacio con el tiempo, no sólo con materiales, texturas, iluminación o volúmenes, sino con el tiempo, que a fin de cuentas es el lenguaje clave en el que la moda tiene sentido», explica el propio estudio en su web.

La tienda alberga colecciones de mujer, niño y el nuevo espacio «El Apartamento», ofreciendo un recorrido ascendente que guía a los clientes desde la planta baja, con tonos más intensos y materiales robustos, hasta los niveles superiores, donde los espacios son más luminosos y cálidos.

Además de la estética, la tienda integra tecnología de última generación para ofrecer una experiencia omnicanal. Los clientes pueden interactuar con la marca tanto en la tienda física como en la web o la aplicación móvil, consultar el stock en tiempo real, localizar productos rápidamente y recoger pedidos online. La innovación se refleja también en la incorporación de estaciones automatizadas para devoluciones asistidas, puntos automáticos para devoluciones online y un sistema tipo silo con capacidad para 1.560 paquetes.

Sostenibilidad y servicios adicionales

Por otro lado, se han implementado puntos de recogida de cartón para reciclar los embalajes de pedidos online, contenedores para ropa usada y un servicio de reparaciones de prendas. Además, la plataforma Zara Pre-owned permite comprar y vender artículos de segunda mano, fomentando la economía circular.

«El Apartamento» y la renovada tienda de Serrano simbolizan un cambio en la filosofía de las grandes tiendas de moda: no se trata únicamente de comprar ropa, sino de vivir un recorrido sensorial y disfrutar de una experiencia de compra única y memorable. Cada detalle está pensado para que los clientes se sientan como en casa; desde la disposición de los productos hasta la iluminación suave y la selección de materiales.

Asimismo, la posibilidad de acceder a ediciones limitadas y colecciones exclusivas convierte esta tienda en un destino imprescindible para los amantes de la moda que buscan experiencias únicas. Zara, que celebra 50 años desde la apertura de su primera tienda en La Coruña, demuestra que sigue innovando tanto en diseño como en experiencia de compra. La combinación de historia, modernidad y atención al detalle sitúa a la tienda de Serrano y a «El Apartamento» como referentes dentro del panorama comercial de Madrid.