‘Better Man’: Robbie Williams se transforma en un mono para su biopic musical

Robbie Williams no quiere que su biopic musical se parezca en nada a lo que esta tendencia de Hollywood nos tiene acostumbrados. Por eso, ha roto una de las principales reglas del género: que el protagonista se parezca a el/la cantante. Sí, en el primer tráiler de Better Man podemos observar cómo la producción australiana ha transformado (vía CGI) a la estrella en un chimpancé. Pero esto, aunque pueda parecerlo a primera vista, no es algo gratuito. Better Man esconde una especie de sátira que por el momento ha sorprendido a la crítica internacional en el pasado Festival de Cine de Toronto.

La idea de convertir al icono de los 90 es un simio parte del propio Williams y del director, Michael Gracey. Y es que en uno de los momentos de reunión entre ambos para ver cómo se abordaba el proyecto, al de Melbourne le sorprendió mucho que el artista se describiese como «un mono actuando para otros». Cualquiera se hubiese tomado esto como una metáfora, pero a Williams le fascinó la representación de esa idea que conseguía, de alguna forma, romper con la uniformidad y saturación de una tipología de películas que comienzan a generar cierta pereza dentro de la audiencia. Eso sí, Williams no es el hombre que está detrás de la captura de movimientos del primate ficticio. El rol ha recaído en el desconocido Jonno Davies (Hunters), quien ha asumido la misión al más puro estilo de Andy Serkis en la saga de La guerra del planeta de los simios. Así que de Williams sólo nos queda la inspiración de su historia y por supuesto, su magnífica voz. La tecnología utilizada para dicho procedimiento ha sido la de la empresa Weta Digital, una compañía fundada por Peter Jackson que terminó siendo clave en la confección de los efectos especiales y en la captura de movimientos de la trilogía de El señor de los anillos.

Tráiler de ‘Better Man’

Si atendemos a su sinopsis oficial, Better Man se centrará en la vida de Williams desde su infancia, donde intentó destacar en el mundo del fútbol, hasta perseguir sus objetivos musicales siendo el miembro más joven de la mítica banda pop Take That. Tras ello, el británico lanzaría su carrera en solitario alcanzando un éxito todavía mayor, componiendo temas tan icónicos como ‘Angels’ o ‘Feel’. Finalmente la reseña de la producción asegura que la historia seguirá «sus experiencias», las cuales lo convirtieron en quien es y contra los demonios con los que luchó «tanto dentro como fuera del escenario».

A pesar de no tener una filmografía demasiado abultada, Gracey no es ningún novato en esto de la representación musical. A principios de la primera década del siglo XXI, el realizador comenzó a filmar videoclips para artistas de su país y en 2017 dio el salto definitivo al celuloide con El gran showman. Un rotundo exitazo que encandiló al público y que obtuvo una taquilla de 420 millones de dólares. No obstante, han tenido que pasar siete años para que Gracey vuelva a la ficción mientras entre medias, nos regalaba el videoclip de Anne-Marie & James Arthur: Rewrite the Stars, el documental P!ink: Todo lo que sé hasta ahora y el cortometraje de animación G’ay. El director ha coescrito el guion junto a los prácticamente debutantes, Oliver Cole y Simon Gleeson.

Aparte de tener la voz de Williams y la actuación corporal de Davies, Better Man completa su elenco principal con Damon Herriman (Érase una vez en Hollywood), Alison Steadman (The King’s Man: La primera misión), Anthony Hayes (Animal Kingdom), Kate Mulvany (El gran Gatsby) y Steve Pemberton (Killing Eve).

«Arriesgarse, cueste lo que cueste»

Better Man es una especie de «perro verde» entre la moda de las biografías musicales que hemos visto hasta ahora. Bohemian Rhapsody, Elvis, el Black to Black de Amy Winehouse…la mayoría de dichas propuestas han intentado acercarse al máximo a la realidad, con transformaciones y caracterizaciones que a veces, rozan la caricatura. Pero nadando a contracorriente, Gracey parece haber jugado con el puro riesgo creativo, afeando un rostro que culturalmente siempre se ha visto como un reflejo de referencia dentro de la masculinidad de la época. El nombre de Williams es tan conocido que quizás poner a una estrella joven a asumir su papel hubiese asegurado una buena venta de entradas. Ahora, la alocada propuesta puede que no germine ni case con la comercialidad aparente dentro del mainstream de la industria, pero del mismo modo convertirlo en un animal ya es en sí mismo, una locura lo bastante distintiva como para ser un éxito.

De momento su peculiaridad ha convencido a la prensa especializada. Falta que, con su llegada a los cines, Better Man termine interesando al público en su estreno el próximo 25 de diciembre.