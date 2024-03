La moda de los biopics musicales continúa: Jeremy Allen White será Bruce Springsteen

El éxito taquillero y crítico de Bohemian Rhapsody en 2018 ha provocado una tendencia en la industria audiovisual por cintas biográficas musicales. Un formato de venta atractivo para las productoras, las cuales ven en el fenómeno, un filón para sus proyectos por dos principales motivos. El primero, el propio hecho del fenómeno fan existente en torno a estos grupos. Una excusa sencilla para llenar las salas y conocer a ídolos de los que no se sabe tanto. El segundo, la afinidad de la Academia con este tipo de ficciones, sobre todo en la categoría de los intérpretes. Ese nivel de implicación en el subgénero, ha llegado al punto de ocupar regularmente las noticias, anunciando las figuras que darán vida a estos iconos de la música. Hace unos días por ejemplo, pudimos ver a Timothée Chalamet caracterizado como Bob Dylan en el rodaje de A Complete Unknow. Ahora, el nuevo anuncio tiene como protagonista a Bruce Springsteen y al actor de moda en la pequeña pantalla: Jeremy Allen White.

El protagonista de The Bear será “The Boss” en una cinta producida por Scott Stuber, la primera de este, desde su salida como jefe de cine en Netflix. Todavía no existen muchos datos alrededor de la propuesta, más allá de los nombres que están agilizando la preproducción en los despachos. Tenemos a Eric Robinson y Ellen Goldsmith-Vein como productores principales para The Gotham Group, además de contar con el propio Springsteen y el productor ejecutivo Jon Landau involucrados en el desarrollo.

Todavía es demasiado pronto para confirmar las futuras asociaciones ejecutivas, puesto directivo y un casting más extenso, pero gracias a IndieWire sabemos que el sello cinematográfico A24 se encuentra en conversaciones para firmar la distribución de este nuevo biopic y del mismo modo, se habla del puesto de director y guionista para Scott Cooper ( Corazón rebelde, Hostiles). Por supuesto, Jeremy Allen White daría vida a un joven Springsteen en una adaptación basada en el libro ‘Delire Me From Nowhere’, escrito por Warren Zanes. La biografía se publicó el pasado mayo y documenta la realización del disco ‘Nebraska’, por parte del cantante. Este material incluye entrevistas con el artista norteamericano y otros colaboradores que hicieron posible el que Springsteen considera, su mejor trabajo. Según los expertos musicales, el álbum es un trabajo sin adornos en la que el músico incluso llega a tocar canciones preliminares acústicamente en una grabadora de cuatro pistas dentro de su habitación. ‘Nebraska’ llegó antes de su archiconocido tema ‘Born in the USA’.

Jeremy Allen White ¿camino al Oscar?

Sus fans más acérrimos lo conocen desde Shameless, la adaptación norteamericana de la homónima serie británica. Sin embargo, Jeremy Allen White ha dado la explosión mediática definitiva con la serie The Bear, una ficción por la que se ha llevado ya un premio Emmy y dos Globos de Oro al Mejor actor principal. El estadounidense se encuentra rodando la tercera temporada, programada para estrenarse este mismo año y ya se ha confirmado que habrá una cuarta ronda de episodios.

En el apartado fílmico, el pasado 2023 estrenó Esto va a doler para Apple TV+ y brilló junto a Zac Efron con la cinta de A24, El clan de hierro. Su implicación en la película sobre Bruce Springsteen todavía no está confirmada de forma oficial y sin embargo, parece un siguiente paso lógico en su carrera para consagrarse del mismo modo en la gran pantalla.

Los biopics musicales que se avecinan

La cinta musical sobre Springsteen se suma a toda una serie de proyectos de esta temática que ocuparán los estrenos en los próximos años. Este 2024 ya hemos podido ver Bob Marley: One Love y el próximo 32 de mayo tendremos a Marisa Abela dando vida a Amy Winehouse en Back to Black. En 2025 tendremos al Bob Dylan de Chalamet y la polémica Michael, que narrará la vida del rey del pop, Michael Jackson. Unos meses llenos de películas del género, pues también veremos un biopic sobre Janis Joplin protagonizado por Michelle Williams y una aproximación hacia la figura de Maria Callas por la intérprete Noomi Rapace. Sobre la cantante de ópera, Pablo Larraín dirige otra adaptación, pero protagonizada por Angelina Jolie.

La fiebre el cine musical llega al punto en el que sabemos que también tendremos una película por cada miembro de los Beatles, dirigidas y producidas todas ellas por Sam Mendes, como si de una antología del grupo se tratase.

Allen White está muy bien posicionado para terminar obteniendo finalmente el papel y, de firmar con A24, la representación de uno de los cantantes norteamericanos no podría estar en mejores manos.