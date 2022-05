Hugh Jackman y Michelle Williams quieren una secuela de ‘El gran Showman’

En la era de las secuelas tardías y los reboots, los fans siempre guardan la esperanza de por qué no, poder disfrutar de una continuación de sus historias favoritas. El movimiento de los admiradores de una cinta a menudo es, incluso más grande que el reconocimiento de la crítica que pudiesen tener. Un claro ejemplo de ello es El gran showman, la película musical del 2017 que fue un auténtico éxito en taquilla, recaudando más de 400 millones de dólares en todo el mundo. La banda sonora fue el álbum más vendido en 2018, ganando hasta un premio Grammy. Pero por si eso fuera poco, la canción original “This is me”, obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Canción Original. Las esperanzas de una segunda parte no sólo están dentro del corazón de los fans, sino que sus máximos protagonistas, Hugh Jackman y Michelle Williams también quieren regresar con una continuación.

En una entrevista reciente con el medio Variety, la actriz tiene muy claro que rodaría El gran Showman 2 sin pensárselo dos veces. “Haría otro de esos en un abrir y cerrar de ojos. Esa película trajo tanta alegría a tanta gente y hacer a la gente tan feliz, hombre, es algo que vale la pena hacer”, apuntaba Williams, añadiendo además que parte de su familia recuerda con amor esas canciones: “Realmente amo esa película. Mi hija Matilda cantaba esas canciones. Mi mamá todavía está escuchando esa banda sonora”.

Por otra parte, todo el mundo sabe que sería imposible plantear una secuela de El gran Showman sin Jackman. Algo que el australiano, tras las palabras de Williams no descarta. “Escucha, si sabes algo sobre mi filmografía es que estoy totalmente en contra de las secuelas en cada una de sus formas”, bromeaba el actor con la revista PEOPLE. Si bien es cierto que la carrera de Jackman no se ha caracterizado especialmente por las segundas partes, es completamente inseparable el hecho de pensar en la serie de entregas que realizó para X-Men como Lobezno.

El gran showman narra parte de la vida del personaje real de Phineas Taylor Barnum. Un empresario circense que fundó el Ringlin Bros. And Barnum & Bailey Circus, comúnmente conocido como el espectáculo más grande sobre la tierra. Además de su visión empresarial, la figura de Barnum se estudia como un caso pionero en de la publicidad de aquella época, debido a las historias que este inventaba sobre los integrantes de su circo.