Acaba de aterrizar en Netflix la película que te va a dejar sin palabras: así sería el último día en la Tierra

Las ficciones basadas en catástrofes naturales se han convertido en imprescindibles en los catálogos de las plataformas de streaming. Series como Chernobyl, The Rain, Snowpiercer o Station Eleven han triunfado en los últimos años entre los usuarios y ahora Netflix acaba de estrenar el 19 de diciembre la película surcoreana El gran diluvio (The Great Flood) que está sorprendiendo a todos los usuarios. Una original cinta dirigida y escrita por Kim Byung-woo (The Terror Live) que explica como una terrible inundación arrasa la Tierra y convierte un edificio completamente sumergido en el escenario de una lucha desesperada por sobrevivir. Una nueva ficción que no solo se centra en la catástrofe, sino que intenta explicar como la tecnología y la supervivencia humana pueden entrar en conflicto y el peligro que puede suponer para los humanos. El gran diluvio puede ser una buena opción para los que buscan una ficción centrada en una catástrofe natural y cómo pudo influir en la vida de los protagonistas.

La cinta El gran diluvio tiene una duración de unos 108 minutos aproximadamente y es una buena opción para los que están buscando una serie de ciencia ficción y catástrofes naturales con terribles consecuencias para los humanos. Ficciones perfectas para tener el corazón comprimido durante el tiempo de metraje que pueden ser una buena idea para entretenerse las tardes de diciembre o los próximos fines de semana. Esta cinta ha sido coescrita y dirigida por Kim Byung-woo y está protagonizada por los actores coreanos Kim Da-mi y Park Hae-soo. Esta película se estrenó el pasado septiembre en el 30 Festival Internacional de Cine de Busan causando en los espectadores una gran impresión y ahora llega a la plataforma de streaming Netflix para aquellos que son aficionados a este tipo de ficciones.

¿De qué trata la película El gran diluvio?

Esta terrible película comienza con un día fatídico en el que tiene lugar un brutal diluvio que comienza a cubrir el planeta tras un evento cósmico devastador. Muchos piensan que este podría ser el último día de la Tierra y los habitantes de la Tierra tienen que intentar sobrevivir. La protagonista de esta película es Anna, una brillante investigadora experta en inteligencia artificial, que en medio de esta catástrofe natural se queda atrapada en su apartamento junto a su hijo mientras el nivel del agua no deja de subir. Una madre preocupada ante todo por salvar a su hijo de esta terrible catástrofe que no sabe cómo solucionar esta situación.

Todo cambia cuando aparece Hee-jo, un agente de seguridad cuya misión es rescatar a Anna porque su trabajo podría ser la clave para garantizar la supervivencia de la humanidad. Ana se encuentra en el dilema de proteger a su hijo o dedicar sus fuerzas a salvar a millones de persona y deberá tomar una decisión imposible en un entorno cada vez más claustrofóbico. La película El Gran Diluvio es una mezcla de elementos como la acción, el miedo y el suspense, pero también esconde una reflexión sobre el cambio climático, la ética y el sacrificio.

El reparto de esta película

La cinta El gran diluvio está protagonizada por la actriz Kim Da-mi, a la que se conoce internacionalmente por su papel en Itaewon Class y en esta película interpreta a Anna/ Gu An-na, la mujer en cuyas manos está la salvación del mundo. También tiene un papel de peso el actor Park Hae-soo, al que conocemos por su papel de Hee-jo, el agente encargado del rescate en El juego del calamar.

También en el reparto de esta película están los actores coreanos Kwon Eun-seong como Ja-in, Kang Bin como Mi-jung, Jeon Yu-na como Lee Ji-soo, Eun Su como mujer embarazada, Jeon Hye-jin como Lim Hyeon-mo, Park Byung-eun como Lee Hwi-so y Lee Hak-joo como Shin Ga-won, entre otros.

El gran diluvio es una película diferente en la que se mezcla la ciencia ficción con la aventura y que es una buena opción para los que están buscando una nueva ficción sobre catástrofes naturales. Una original cinta en la que, además, se reflexiona sobre los peligros de los avances de la ciencia y la tecnología y las decisiones que tienen que tomar los humanos para salvar el planeta.

Esta película es una de las apuestas de la plataforma de streaming Netflix por incorporar a su catálogo otras interesantes cintas coreanas como Mantis, el thriller de acción y secuela de Kill Boksoon, el thriller de ocultismo Revelaciones (Revelations) / dirigido por Yeon Sang-ho que cuenta con Alfonso Cuarón como productor ejecutivo, Nacimiento (A Birth) que cuenta la historia del primer sacerdote católico coreano Kim Dae Gun o Cashman, un drama de superpoderes con un hombre que pierde dinero cada vez que usa su fuerza que se estrena también en diciembre.