Friedrich Nietzsche, filósofo, sobre la gente que va con prisas: «Vuestro apresuramiento os impide pensar”
La sociedad actual se caracteriza por la prisa y la inmediatez, las cuales, según Friedrich Nietzsche, se pueden convertir en un enemigo silencioso del pensamiento y del bienestar. A finales del siglo XIX, una época en la que la modernidad industrial poco a poco empezaba a despuntar, el filósofo alemán lanzó una advertencia que cobra mucho sentido hoy en día: «Os falta el ocio: la maldita prisa os arrastra de un lado a otro. Creéis que la prisa es una virtud. Vuestro apresuramiento os impide pensar». En su ensayo «Así habló Zatatustra», reflexionaba acerca de cómo las personas empezaban a confundir movimiento con sentido y velocidad con virtud.
Hoy en día, el tiempo se ha convertido en un recurso escaso y, por ende, valioso. La digitalización y la automatización ofrecen eficiencia, pero muchas veces lo que consiguen es aumentar la velocidad a costa del pensamiento crítico y la contemplación. Cada correo electrónico, mensaje y notificación nos empuja a actuar con urgencia, lo que, según Nietzsche, supone un grave riesgo para la mente y el espíritu. Pensar requiere distancia y lentitud, pero la prisa erosiona la capacidad de juicio.
La reflexión de Friedrich Nietzsche
El filósofo alemán no se refería únicamente a la velocidad física o el trabajo acelerado, sino también de la prisa mental, esa necesidad interna de llenar cada instante con actividades sin un objetivo claro. La frase de finales del siglo XIX advierte de la institucionalización de la prisa y de cómo ésta ha creado lo que algunos expertos denominan «cultura de la superficialidad. Hoy en día, más de 140 años después, consumimos noticias y opiniones, pero rara vez nos damos el tiempo suficiente para digerirlas con calma.
Estudios recientes respaldan la visión de Nietzsche. Sociólogos y psicólogos alertan sobre la hiperconectividad de la sociedad actual. La necesidad de responder al instante a cualquier mensaje o notificación no sólo genera estrés y ansiedad, sino que también afecta al bienestar a largo plazo. El pensamiento profundo, la toma de decisiones y los procesos creativos requieren pensar con alma, algo que la prisa moderna pretende eliminar.
En este sentido, las palabras del filósofo alemán son una invitación a replantear nuestra relación con el tiempo y la tecnología. No se trata de rechazar el proceso de transformación digital, sino de encontrar un equilibrio que permita hacer uso de las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, preservar la creatividad, el pensamiento crítico y el bienestar emocional. Tomarse un descanso, desconectar de las redes sociales y valorar la lentitud como una virtud son formas de aplicar la reflexión de Nietzsche evaluar nuestro propio ritmo.
Las mejores frases
- «Sin música, la vida sería un error».
- «Lo que no me mata, me hace más fuerte».
- «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo».
- «El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno».
- «Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti».
- «La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre».
- «No hay hechos, solo interpretaciones».
- «El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu».
- «La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño».
- «Aquel que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier manera de hacerlo».
- «En el amor siempre hay algo de locura, pero en la locura siempre hay algo de razón».
- «La fe no mueve montañas, las monta».
- «La moral es el instinto del rebaño en el individuo».
- «Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal».
- «El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa».
- «El éxito ha sido siempre el mayor mentiroso».
- «La locura es rara en los individuos; en los grupos, partidos y pueblos es la regla».
- «No se odia mientras se menosprecia; solo se odia al igual o al superior».
- «El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices».
- «El que no sabe obedecer, no sabe mandar».
- «Convicciones firmes son cárceles más peligrosas que las prisiones».
- «Cuanto más alto volamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar».
- «No es la falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace matrimonios infelices».
- «La ventaja de una mala memoria es que se disfruta varias veces de las mismas cosas buenas».
- «A veces la gente no quiere oír la verdad porque no quiere que sus ilusiones se destruyan».
- «Todo idealismo es una forma de mentira frente a lo necesario».
- «El pensamiento del suicidio es un poderoso consuelo: ayuda a pasar muchas malas noches».
- «La vida misma es voluntad de poder».
- «No hay superficie hermosa sin una profundidad terrible».
- «Quien no sabe descansar, no sabe trabajar».
Temas:
- Curiosidades
- Filosofía
- OKD