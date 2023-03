Michelle Yeoh, primera asiática que gana el Oscar a la mejor actriz protagonista

Michelle Yeoh se ha convertido en la gran triunfadora de la noche en la categoría de Mejor Actriz.Ha hecho historia al ser la primera actriz de origen asiático en ganar la estatuilla de premio a la mejor actriz protagonista. Su papel en Todo a la vez en todas partes le ha valido durante meses la consideración de crítica y público y a la vista está, también la de los académicos, quienes han decidido que fuese la veterana intérprete la que finalmente se llevase el galardón. No era una elección sencilla, dado el nivel de todas estas grandes nominadas: Cate Blanchett (TÁR), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (Los Fabelman).

Todo a la vez en todas partes, liderada por el carisma de Michelle Yeoh es además uno de los largometrajes del año, pero la actriz no ha querido dejar pasar la ocasión de agradecer a los académicos y elogiar a sus compañeras, apuntando a que cualquiera y en realidad todas eran merecedoras del premio. Los últimos días previos a la gala, se hizo la polémica en el último día de la votación cuando Yeoh publicó en su cuenta de Instagram un artículo que señalaba lo injusto que sería que la de Malasia no se llevase la estatuilla, en detrimento de una Blanchett que ya cuenta en su haber con dos efigies por El aviador y Blue Jasmine. Independientemente de este problema, eso no ha afectado a la relación de ambas y finalmente Michelle Yeoh ha recibido el nuevo reconocimiento que su carrera merecía.

A pesar de todo, esta no ha sido la única polémica de las nominaciones, ya que el caso de Andrea Riseborough fue hasta investigado por la propia Academia. ¿El motivo? Pues porque al principio se comenzaron a pronunciar voces en torno al privilegio blanco al descartar las nominaciones a otras actrices negras como Danielle Deadwyler o Viola Davis y porque se faltó a la regla de contactar directamente con miembros con derecho a voto para promocionar una cinta.

La madurez: una presencia innegable en la categoría de Mejor Actriz

Una de las críticas más fehacientes que se han prodigado sobre la industria de Hollywood durante los últimos años es la falta de papeles para mujeres maduras. Una seña que marcaba esa diferencia entre la duración de la carrera de un actor y el de una actriz. Sin embargo, la mayoría de las nominadas representan papeles de personajes ya entrados en años. Tan sólo Ana de Armas baja de la cuarentena con 34 años, mientras que Michelle Williams y Andrea Riseborough tienen 42 y 41 años respectivamente. Finalmente Yeoh tiene 60 y Cate Blanchett 52.