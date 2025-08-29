Ariana Grande confirma su nueva gira, con 5 fechas en Europa: cómo conseguir las entradas

Ariana Grande vuelve a los escenarios. Durante las últimas horas, las redes sociales han echado humo ante el inesperado anuncio de la estadounidense. Pues, tras seis años ausente, ha comunicado que volverá a coger su micrófono para cantar y reencontrarse con sus queridos fans. Una vuelta a que tendrá lugar el próximo 2026 y con la que promete no dejar indiferente a nadie. Pues, la última vez que sus seguidores tuvieron la oportunidad de ver verla cantar en directo fue en el 2019, durante su gira de Sweetener World Tour. Y es que, durante los últimos años, la joven se ha dedicado por completo a trabajar en su faceta como actriz. De hecho, el pasado 2024 dio el salto a la gran pantalla con Wicked.

El último proyecto discográfico de Ariana Grande fue presentado bajo el título de Eternal Sunshine. Un álbum con el que conquistó a sus fans desde la primera canción hasta la última. De hecho, llegó al número 1 en el Billboard 200 durante tres semanas, arrasando con singles como Yes, And? y We Can’t Be Friends (Wait for Your Love). Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que el anuncio de la vuelta de la cantante a los escenarios haya causado mucha expectación. Sin embargo, avisamos que será un tour muy pequeño donde, como suele suceder, casi todos los espectáculos se llevarán a cabo fuera de Europa.

Estados Unidos y Canadá serán los dos países que tendrán la oportunidad de vivir en directo el Eternal Sunshine. Lamentablemente, Ariana Grande no vendrá a España. Y es que, la joven, de 32 años, no ha anunciado su paso por ninguna ciudad de nuestro país. Una decisión que también ha afectado a países como Italia, Portugal, Alemania y Francia.

Eso sí, afortunadamente, Inglaterra sí podrá vivir el regreso de la cantante. Londres ha sido la elegida para vivir la experiencia y no solo eso. Serán cinco noches las que la artista cantará en la ciudad. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la venta de entradas va a ser una auténtica locura. Pero, ¿cuáles son todas las fechas de la gira? ¿Cómo se puede conseguir las entradas? ¡Te lo contamos!

Ciudades por las que pasará la gira de Eternal Sunshine, de Ariana Grande

La cantante ya lo avisó, en el caso de volver de gira lo haría con un tour pequeño. Por lo tanto, cumpliendo su palabra, ha anunciado una serie de conciertos en Estados Unidos, Canadá y Londres.

Oakland, CA – 6 y 9 de junio en Oakland Arena

– 6 y 9 de junio en Oakland Arena Los Ángeles, CA – 13 y 14 de junio en Crypto.com Arena

– 13 y 14 de junio en Crypto.com Arena Los Ángeles, CA – 17 y 19 de junio en Kia Forum

– 17 y 19 de junio en Kia Forum Austin, TX – 24 y 26 de junio en Moody Center

– 24 y 26 de junio en Moody Center Sunrise, FL – 30 de junio y 2 de julio en Amerant Bank Arena

– 30 de junio y 2 de julio en Amerant Bank Arena Atlanta, GA – 6 y 8 de julio en State Farm Arena

– 6 y 8 de julio en State Farm Arena Brooklyn, NY – 12, 13, 16 y 18 de julio en Barclays Center

– 12, 13, 16 y 18 de julio en Barclays Center Boston, MA – 22 y 24 de julio en TD Garden

– 22 y 24 de julio en TD Garden Montreal, QC – 28 y 30 de julio en Bell Centre

– 28 y 30 de julio en Bell Centre Chicago, IL – 3 y 5 de agosto en United Center

– 3 y 5 de agosto en United Center Londres, UK – 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto en The O2 Arena

¿Cómo conseguir las entradas?

Según se ha informado, las entradas de Estados Unidos y Canadá saldrán a la venta el próximo 9 de septiembre. Pero, los asistentes que quieran acudir a los espectáculos de Londres deberán esperar hasta el 16 de septiembre. Asimismo, antes de proceder a la compra, será necesario registrarse en la web oficial de Ariana antes del 7 de septiembre.

Durante los próximos días se irá facilitando información para poder conseguir las entradas en cada uno de los recintos. Pero, recomendamos estar pendientes a la página web de arianagrande.com. Pues, desde ahí se podrá acceder directamente a la compra oficial.