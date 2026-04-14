Dwayne Johnson le dedica la nueva película de Jumanji al protagonista original, Robin Williams: «Ésta es para ti»

Todavía es una información que únicamente pueden disfrutar sus asistentes, pero pronto los adelantos fílmicos emitidos en la actual CinemaCon de Las Vegas terminarán siendo de dominio público. Hace escasas horas, Sony Pictures inicio uno de los primeros turnos de la conferencia presentando último material de producciones tan esperadas como Spider-Man: Brand New Day o Beyond the Spider-Verse y también, de la secuela de La red social y de la adaptación cinematográfica de videojuegos como Resident Evil o Bloodborne. Aunque sin duda, el momento más emotivo del evento ha sido la presentación del primer adelanto promocional de la nueva película de Jumanji, la cual su protagonista Dwayne Johnson ha dedica íntegramente al actor primigenio que convirtió a la cinta original en una obra de culto de los 90: Robin Williams.

La propiedad intelectual, basada en las novela de Chris Van Allsburg, no se convirtió en una propiedad hasta ese reboot/secuela virtual titulado Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017). La crítica no pareció muy convencida, no obstante el objetivo del filme dirigido por Jake Kasdan no era otro que el de ser un éxito comercial. Vaya si lo consiguió. El largometraje logró recaudar 962 millones de dólares en el box office internacional, llevando a una inevitable secuela dos años después. Jumanji: Siguiente Nivel siguiente nivel cosechó reseñas incluso peores, pero siguió siendo una mina de oro que aunó unos 800 millones en las arcas de la major. Ahora el siguiente capítulo ha tardado siete años en llegar a buen puerto y por fin, tenemos su nombre oficial. El cuarto largometraje de la IP se llamará Jumanji: Open World y representará de alguna forma, un sincero homenaje a la figura de ganador del Oscar por El indomable Will Hunting (1997).

La nueva película de Jumanji

En la presentación del tráiler en el evento, Johnson lanzó un sincero «Robin, como solemos decir, esta es para ti», antes de que se publicase el primer teaser promocional de la nueva película de Jumanji.

Todavía tendremos que esperar para que este se revele vía redes sociales al resto del mundo. Por el momento, sabemos que Kasdan vuelve a escribir y dirigir la cinta y que la aventura contará otra vez con el protagonismo de Johnson y sus compañeros de reparto, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart. Del mismo modo, está confirmado el regreso de Awkwafina y Nick Jonas en los papeles secundarios.

La única pista que tenemos por el momento reside en el propio título. Open World (Mundo abierto) hace referencia a un tipo de videojuegos con un vasto territorio por delante, donde los personajes jugables pueden moverse con total libertad. Es de esperar que tras el modo «por niveles» de las anteriores entregas, ahora los jóvenes protagonistas reconvertidos en héroes de acción deban sobrevivir en un espacio desconocido y sin rumbo aparente, en una recreación de su propio mundo.

¿Cuándo se estrenará ‘Jumanji: Open World’?

Look who’s on the loose 👀 #JumanjiMovie is coming exclusively to theatres Christmas 2026. pic.twitter.com/fDe9J4ehy9 — Jumanji Movie (@jumanjimovie) November 19, 2025

Según Sony Pictures, Jumanji: Open World llegará a los cines de todo el mundo el próximo 25 de diciembre. Coincidiendo en unas fechas en las que la competencia será tremenda. Una semana antes, el día 18 del mismo mes, Vengadores: Doomsday y Dune: Parte tres irrumpirán en las salas de cine.