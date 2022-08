Las mejores películas de Robin Williams desde ‘El Club de los poetas muertos’ a ‘Jumanji’ y dónde poder verlas

Hoy hace 8 años que nos dejó una de las figuras interpretativas más llamativas del cine contemporáneo. Hablamos cómo no de Robin Williams, el ganador del Oscar en 1998 por El indomable Will Hunting y otras tres veces nominado en diferentes papeles protagonistas. El actor padeció sin saberlo la demencia con cuerpos de Lewy, una dolencia mental degenerativa e irreversible, que de momento no tiene ningún tipo de cura. La madrugada del 11 de agosto se ahorcó con su propio cinturón y Hollywood se despedía de una de las sonrisas que más había hecho disfrutar a millones de espectadores alrededor del mundo. Como sincero homenaje, estas son sus mejores películas, desde El club de los poetas muertos a Jumanji:

‘El club de los poetas muertos’ (1989)

Fue la segunda nominación de Robin Williams después de Good Morning, Vietnam en 1987. Su personaje de John Keating ha inspirado de seguro, a una buena cantidad de profesores. El club de los poetas muertos es una de las historias más inspiradoras del cine de los 80 y un clásico atemporal que todavía, a día de hoy, nos sigue emocionando.

¿Dónde se puede ver?: Disney +

‘Despertares’ (1990)

Williams era un actor espectacular, capaz de darle la réplica a intérpretes de la talla de Robert De Niro. Aquí es un doctor que atiende a varias víctimas de una epidemia de encefalitis que las ha dejado catatónicas. Pero la esperanza no se ha perdido todavía, pues un nuevo tratamiento podría revivirles.

¿Dónde se puede ver?: Movistar +

‘El Rey Pescador’ (1991)

Esta comedia con tintes dramáticos reunió a Williams y a Jeff Bridges bajo la dirección de Terry Gilliam. Caídos en desgracia, los dos personajes a los que interpretan, buscarán por Nueva York el Santo Grial.

¿Dónde se puede ver?: (Alquiler) Apple TV, Google Play, Amazon y Rakuten TV.

‘Jumanji’ (1995)

Aunque en su momento la crítica no fuese muy halagadora con ella, Jumanji es una de esas cintas que se ha quedado en la retina de los millenials. La aventura, persecuciones y animales que ofrecía el terrible juego de mesa obsesionaron al público. Tanto es así que sus diálogos y guiños forman parte de la cultura pop actual.

¿Dónde se puede ver?: Netflix

‘El indomable Will Hunting’ (1997)

Es sin ningún tipo de duda la mejor interpretación de Williams. Nadie como el bohemio y solitario profesor Sean para enseñarnos a amar la vida por encima de todo. Matt Damon y Ben Affleck se llevaron el Oscar en su momento por escribir el guion.

¿Dónde se puede ver?: HBO Max