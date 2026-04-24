El cine de superhéroes ya tiene su primera película de terror: el tráiler de ‘Clayface’ es toda una declaración de intenciones

Parte de la saturación del cine de superhéroes se explica por la homogeneidad de dichas producciones. Porque aunque grosso modo esa sea la propia descripción de un género, toda temática debe evolucionar y explorar otros registros autorales sino quiere palidecer ante el cansancio de un público que ya no compra todo lo que se proyecta en la gran pantalla. Esta idea poco explorada cobra vida gracias al primer tráiler de Clayface: DC ha creado una película de terror con uno de los villanos más temibles de Batman.

El DCU (Detective Comics Universe) de James Gunn y Peter Safran va viento en popa. El año se estrenó Superman (su primera piedra narrativa), este verano llegará Supergirl y el próximo 2027, el héroe de Metrópolis regresará con Superman: Man of Tomorrow. Todas estas entregas comparten universo y Clayface, a pesar de su tono y estética diferencial, también forma parte de este cosmos de películas y series. A diferencia de The Batman y The Batman 2, cuyo desarrollo narrativo es profundamente solipsista y enmarcada en la categoría de Elseworlds o historias independientes. Gunn ha confirmado que el spin-off del antagonista del justiciero de Gotham se ambientará antes de los acontecimientos de la primera cinta del Clark Kent de David Corenswet. Eso sí, vista su estética y su inmersión en el body horror que plantea este primer teaser (tráiler breve) siembran dudas sobre la posibilidad de que ambas historias puedan compartir de forma natural, escenario y personajes.

Primer tráiler de ‘Clayface’

Look fear in the face. Clayface only in theaters this October. pic.twitter.com/s9dcXJWDQe — Clayface Movie (@ClayfaceMovieDC) April 22, 2026

Al principio, Clayface no formaba parte de los planes originales de Gunn. Sin embargo, el gran guion de Mike Flanagan convenció de lleno al realizador integrando del lleno al proyecto en el DCU. Y claro, teniendo en cuenta que la autoría de dicho libreto responde al responsable de La maldición de Hill House y al que del mismo modo será el futuro director de la próxima cinta de El exorcista, el resultado no podía se otra cosa que un producto más cercano al horror corporal de David Cronenberg que a un drama criminal del estilo del Joker de Joaquin Phoenix.

El primer tráiler es profundamente tenebroso mostrándonos al protagonista encarnado por Tom Rhys Harries (El regreso de Ulises) con el rostro vendado y postrado en la cama. Es Matt Hagen, una estrella de cine de Hollywood cuya vida cambia por completo tras un ataque que le deja el rostro desfigurado. Desesperado por recuperar su vida, Hagen recurre a un tratamiento experimental que termina convirtiéndolo en un monstruo de arcilla. Entre flashbacks de secuencias traumáticas, al final vemos como el villano hace desvanecer su rostro con el simple gesto de una mano.

La cinta está dirigida por James Watkins (Black Mirror, Nunca hables con extraños) y el reparto principal se completa con Naomi Ackie, Eddie Marsan y Max Minghella. El título no se desmarca del modelo estanco del género sólo con su estética y fondo. Tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares, suponiendo una inversión económica alejada de los grandes desembolsos que los estudios suelen ejecutar en este tipo de historias.

¿Cuándo llegará a las salas de cine?

Warner Bros tiene programado el estreno de Clayface para el próximo 23 de octubre. Antes, los fans de DC podrán ver Supergirl el 26 de junio.

La cinta de Watkins está ubicada en Gotham por lo que veremos antes el nacimiento del villano que al próximo Batman del universo compartido de DC.