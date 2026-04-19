‘The Batman 2’ encuentra en ‘Juego de Tronos’ a un actor clave para la secuela: será el padre de un carismático villano

Han pasado ya cuatro años desde el estreno del reboot del justiciero de Gotham. Y por el camino, se han dado muchos cambios en DC y Warner Bros. El primero fue el final del DCU (Detective Comics Universe) de Zack Snyder y el nacimiento del nuevo plan creativo de James Gunn. El segundo y más reciente, no es otro que la compara de la major por parte de Paramount Skydance. Desde entonces, el desarrollo de The Batman 2 ha encontrado varios problemas para enfocar el seguimiento de su historia, pero ahora sabemos que el argumento girará en torno a la figura de Harvey Dent, el nombre real del villano Dos caras. El actor detrás del antagonista será la también estrella de Marvel, Sebastian Stan y a su padre en la ficción le dará vida Charles Dance, conocido por los fans de Juego de Tronos por su papel de Tywin Lannister.

En principio y si ninguna otra complicación lo evita, el rodaje de The Batman 2 comenzará en pocas semanas en Londres con una historia en la que el nacimiento de Dent como villano será el eje central de la sinopsis. El regreso está programa para llegar a las salas el 1 de octubre de 2027, bajo la dirección de un Matt Reeves que tiene como objetivo volver a sorprender a los fans con otra ambientación inmersiva de la que es hasta el momento, la versión más detectivesca del superhéroe en el cine. Pattinson, Stan y Dance no estarán solos. Jeffrey Wright recupera su rol del comisario Gordon y Andy Serkis se pondrá en la piel otra vez de Alfred. Al espectacular casting se suma la presencia de Scarlett Johansson, quien asumirá a priori, el personaje de la esposa de Dent.

La pareja del fiscal no ha sido representada nunca con especial relevancia en el cine, pero aquellos que hayan leído Batman: El largo Halloween, saben de sobra lo relevantes que puede llegar a ser en el desarrollo de un film que apueste por su presencia.

‘The Batman 2’: Charles Dance será el padre de Harvey Dent

El libreto de The Batman 2 corre a cargo del propio Reeves, el guionista de la anterior Peter Craig y Mattson Tomlin (Pequeño pez). La idea de Warner no es la de superar las expectativas de un proyecto que arrasó en una cartelera todavía diezmada por la taquilla, logrando recaudar más de 750 millones de dólares en todo el mundo.

Deadline fue el primer medio en informar de la incorporación a The Batman 2 de Dance como Christopher Dent. Después de que durante meses, se informase sobre cómo varias estrellas de la talla de Daniel Craig, Stellan Skarsgård y Brad Pitt rechazasen el papel.

Dance parece la opción ideal para interpretar al patriarca de los Dent. Pues el público lo tiene vinculado a la figura tiránica del padre tóxico que conocimos en el mundo fantástico de Poniente. Replicando ese rol progenitor desagradable, el año pasado lo vimos ponerse en la piel del padre de Victor Frankenstein en la versión de Guillermo del Toro para Netflix.

El resto de estrenos de DC

The Batman 2 pertenece a la sección de Elseworlds. Una parte del DCU que no forma parte de la cronología crossover del resto de las películas de superhéroes. No obstante, los amantes de la marca de cómics sí podrán ver antes todo un conjunto de historias que pertenecen al mismo universo, como la llegada a cines del estreno de Supergirl (26 de junio), la secuela

de Superman (9 de julio de 2027) y la serie de Lanterns, cuyo estreno está programado para llegar a HBO Max en agosto de 2026.