Danny DeVito cree que su Pingüino fue mejor que el de Colin Farrel en ‘The Batman’

El universo de Batman es el principal atractivo de DC en el cine. Prueba de ello es la cantidad de relanzamientos que el estudio ha estrenado sobre el personaje en poco más de tres décadas. El Caballero Oscuro, Gotham y el Joker producen siempre un gran revuelo en el fandom, pero recientemente hay otro villano que lleva robando todas las miradas desde que se estrenase el The Batman de Robert Pattinson este año. Hablamos del Pingüino de Colin Farrell, el personaje que ha destacado como uno de los mayores atributos de la película de Matt Reeves. Aunque a pesar de todo, Danny DeVito piensa que su versión rodada por Tim Burton fue mejor.

El actor de Colgados en Filadelfia se enfrentó al detector de mentiras de Vanity Fair en el que el entrevistador, le mostró una foto del actor y la pregunta “¿Qué pasa con este pingüino? A lo que DeVito contestó sin tapujos: “¿Quién, Colin? Amo a Colin. Es un tipo fantástico. Pero mi Pingüino era mejor. ¿Era esa la verdad? Ciertamente lo fue, en mi opinión”. El intérprete no ha sido el único que ha reflexionado sobre su experiencia en la película estrenada en 1992. Por el 30 aniversario, la actriz Michelle Pfeiffer admitió que interpretar a Catwoman en aquella cinta fue “una de las cosas más difíciles” que ha hecho en su carrera, admitiendo además que todavía guarda el látigo que utilizó en el set. Por otra parte, Burton comparó el tono de The Batman, lanzándoles una pullita a los productores con los que trabajó por aquel entonces en la Warner Bros. “Es gracioso ver The Batman de Matt Reeves ahora, porque regresan todos esos recuerdos de ‘se ve demasiado oscuro’. Entonces, me hace reír un poco”, apuntó el cineasta a Empire a principios de año.

Batman 2 se confirmó a las pocas semanas de estrenarse el reboot, debido sobre todo a los grandes números que cosechó en la taquilla. Reeves permanece ocupado con su desarrollo y también con la producción de una serie spin-off sobre el Pingüino, en la que Farrell seguirá jugando con el deforme villano, hasta quién sabe, terminar de convencer incluso al propio Danny DeVito. Dicha serie actualmente se está rodando y todavía no tiene una fecha definitiva para estrenarse en HBO Max. Por su parte DeVito estará en 2023 en la película La casa encantada de Disney, compartiendo elenco con Owen Wilson, Jared Leto y Jamie Lee Curtis entre otros.