Es española y está en el top 10 de Prime Video: el thriller policiaco que te va a dejar mudo

Las plataformas de streaming recuperan series españolas de vez en cuando que se estrenaron hace años en las cadenas de televisión y se colocan entre los que tienen más visualizaciones. Eso es lo que ha pasado con la serie española de intriga y suspense Malaka que se estrenó en La 1 en septiembre de 2019 y se acaba de colar en el Top 10 de Prime Video. Un thriller policíaco que comienza con la desaparición de la hija de un importante empresario de Málaga, un complejo caso del que se tienen que ocupar de la investigación Darío, un policía corrupto, y Blanca, una agente de élite que vuelve a su ciudad después de pasar unos años en Madrid. La serie Malaka puede ser una buena opción para los que han disfrutado con series españolas como Entrevías, Sé quién eres, Asuntos Internos, La Caza, Mar de plástico o Clanes, entre otras.

La serie Malaka cuenta con 8 episodios de una hora de duración aproximadamente cada uno. Una original ficción en la que la ciudad de Málaga cuenta con un gran protagonista ya que se hace un retrato de la ciudad que incluye desde las zonas turísticas a los bajos fondos. Malaka ha sido creada por Daniel Corpas y Samuel Pinazo para TVE, producida por Globomedia y ha contado como productor ejecutivo con Javier Olivares, al que conocemos por ser el cocreador de la famosa serie de TVE de El Ministerio del Tiempo. Además, la serie ha sido elogiada por la buena interpretación de sus protagonistas los actores Salva Reina y Maggie Civantos.

¿Qué ocurre en la serie de suspense Malaka?

Esta serie comienza con la desaparición de Noelia, la hija de un importante empresario de Málaga cuyo cadáver ha aparecido flotando en las aguas del puerto de ciudad. La investigación del caso se encomienda a Darío Arjona, un agente corrupto que conoce las calles a fondo los bajos fondos de la ciudad, Blanca Gámez, una agente de élite que ha regresado a Málaga después de unos años en Madrid y Quino, un detective privado y expolicía.

Además de este caso, los dos policías se tendrán que ocupar de la aparición en la ciudad de una nueva droga llamada ‘El oro’ que ha despertado el interés de las bandas de narcotráfico de la ciudad. El interés por esta nueva droga ha creado más fricciones entre estas bandas y ha logrado que estalle una guerra entre todas ellas. Los tres agentes intentarán resolver en esta investigación en la que también saldrán a flote sus conflictos familiares y personales.

Una interesante serie que sorprende por su absorbente trama que sorprende por sus giros inesperados. Esta ficción también por la buena interpretación de los dos actores protagonistas, Salva Reina y Maggie Civantos, que logran dar vida a unos personajes bastante complejos que luchan por sus intereses sin importarles lo que les rodea. Una serie en la que nadie es totalmente bueno, ni malo, sino que simplemente son supervivientes en una ciudad sin ley.

Además, como ya hemos comentado, esta serie comienza como un thriller policíaco en el que sus protagonistas tienen que investigar un caso de asesinato, pero se va transformando poco a poco en una radiografía de lo que pasa en las calles de la ciudad de Málaga.

El reparto de esta serie de suspense española

Los protagonistas de la serie Malaka son los actores Salva Reina que interpreta el papel de Darío Arjona, un policía corrupto, y la actriz Maggie Civantos el de Blanca Gámez, la agente de élite que se ocupará con él del caso. Salva Reina ha recibido este año el Premio Goya a Mejor Actor Protagonista por la película El 47 y poco a poco se está consolidando como uno de nuestros mejores actores. También tiene un papal de peso en la serie el actor Vicente Romero que da vida a Joaquín «Quino» Romero y Alejandro Casaseca a Felipe Monzón.

En el reparto de esta serie están también los actores Antonio Gil que da vida a Germán Castañeda, Manuel Morón a Esteban Sarabia, Laura Baena Torres a Asunción Cortés «La Tota», Susana Córdoba a Salomé, Pilar Gómez a Nines y Ignacio Mateos a Israel Cruz «El Barra». Además, Malaka ha contado con la colaboración especial de la actriz Cuca Escribano como Olga de la Coba.

La serie Malaka es una serie perfecta para los que disfrutan con las ficciones protagonizadas por policías en las que ninguno de sus protagonistas es un héroe o un villano. Los problemas personales de los protagonistas se funden con los dos casos que tienen que investigar y aporta ese toque emotivo que se explota ahora en muchas series de intriga. El resultado es una serie interesante, diferente y que cuenta con una más que sobresaliente interpretación por parte de sus protagonistas.