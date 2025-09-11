El thriller policíaco de 6 episodios del que todos hablan: la miniserie adictiva que vas a ver en una tarde

La entrada de septiembre nos ha traído importantes novedades en el streaming. Sin embargo, antes de la llegada de ficciones como la segunda temporada de El Pacificador o The Paper, el mundo del vídeo bajo demanda nos regaló el pasado mes de agosto un thriller policíaco en forma de miniserie que ha encandilado a la generación Z. Nos referimos a Quebranto, una coproducción mexicano-argentina que está arrasando en Disney Plus gracias a su adictivo planteamiento y al magnetismo de sus jóvenes estrellas. ¿El resultado? Una historia perfecta para ver del tirón si eres un amante seriéfilo.

El principal reclamo de Quebranto reside en su protagonista, la artista internacional Tini. La cantante pop se hizo conocida en Latinoamérica y parte de Europa a los 15 años con Violetta. Ficción juvenil que le granjearía un nombre en la escena televisiva a través de tres temporadas y más de 200 episodios. La actriz argentina siguió su carrera musical en paralelo a otras películas y ficciones, hasta que finalmente se decantó por su vertiente melódica, estallando en esa burbuja cultural de artistas hispanohablantes como María Becerra, Tiago PZK, Aitana o Sebastian Yatra. Ahora Tini regresa regresa a la disciplina actoral, acompañada de Jorge López-al que en España conocimos gracias a la segunda temporada de Élite-y de Martín Barba, otro intérprete mexicano de la pequeña pantalla. Pero ¿de qué trata Quebranto y cómo se ha convertido en el thriller policíaco en el formato de miniserie más visto de las plataformas?

¿De qué trata ‘Quebranto’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Miranda (Tini) vuelve a México a investigar su origen y descubre que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica. Tras encontrarla internada con síntomas de abuso y violencia, Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal para averiguar la verdad de lo que le pasó a su madre y hacérselo pagar a los responsables».

Aparte de Tini, López y Barba, Quebranto completa su reparto con la aparición de Albi De Abreu (La hora cero), Karla Garrido (Sujo), Antonio de la Vega (¿Quién mató a Sara?), Rafael Ferro (El robo del siglo), Otto Sirgo (Cantinflas), Lucía Gómez-Robledo (Volver a caer) y Sebastian Silveti (Doce lunas), entre otros.

Con sólo seis episodios de aproximadamente 45 minutos de duración, este thriller policíaco es una miniserie exclusiva de Disney Plus.

Thriller policíaco: miniserie imperdible

Quebranto es una creación del propio padre de Tini, Alejandro Stoessel, bajo la dirección de Bernardo De La Rosa (Control Z). Pero más allá de suponer el regreso de la cantante a la profesión que primero le otorgó la fama, la miniserie funciona gracias a la intensidad y su intriga. Dos cualidades clave para arrastrarnos magnéticamente como espectadores desde el piloto hasta los títulos de crédito del capítulo final.

Aparte de esa capacidad para brillar en tiempos dominados por el algoritmo, Quebranto se presenta como un trabajo cuidado estéticamente y cuya presupuesto está a la altura de las grandes producciones de su tiempo. Los fans de Tini la disfrutarán y los acólitos del género, pues también.