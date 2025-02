Cuando la calidad cinematográfica no es suficiente: 7 grandes películas que se la pegaron en la cartelera

Desgraciadamente, cada vez es más habitual encontrar fracasos mundiales en la taquilla. Algunos de ellos, responden simplemente al criterio de una prensa especializada que de forma unánime, castiga su calidad antes de la llegada al gran público. El ejemplo más reciente es la Megalópolis de Francis Ford Coppola. Sin embargo, existen cientos de grandes películas que sin merecerlo, nunca obtuvieron no sólo el rédito masivo de los espectadores, sino que además fueron un auténtico desastre comercial. El año pasado tuvimos los casos de Furiosa o incluso de El especialista, pero desde hace años el terreno de la exhibición lleva palideciendo las tendencias de consumo audiovisual orientadas hacia las salas, en detrimento del mercado del streaming. A continuación repasamos siete grandes películas que injustamente, no tuvieron un impacto relevante en la cartelera:

7 grandes películas sin cartelera

1-‘West Side Story’ (2021)

Arriesgarse a plasmar un remake de uno de los musicales más importantes de la historia del celuloide, sólo está al alcance de unos pocos. Y ese fue precisamente, el atrevimiento de Steven Spielberg con West Side Story.

El anteriormente conocido como rey Midas de Hollywood no consiguió atraer la atención de los espectadores con un filme que en realidad, parece bastante superior a la obra original de 1961. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, esta versión norteamericana de Romeo y Julieta únicamente logró aunar 75 millones en el box office mundial.

2-‘El último duelo’ (2021)

Puede que Ridley Scott haya vuelto a ser un reclamo para el patio de butacas con Gladiator II. No obstante, El último duelo representa la última colección de toda una gran lista de películas sin resultados en la cartelera que posee en su currículum el realizador británico.

Con un presupuesto de 100 millones de dólares, esta trama fragmentada en tres perspectivas sobre el mismo relato, tuvo una recaudación de 30 millones de dólares. Y eso que contaba con un reparto repleto de caras conocidas, con Jodie Comer, Adam Driver y Matt Damon en los papeles protagonistas.

3-‘Zodiac’ (2007)

Es uno de los mejores thrillers del cine moderno y sin duda, una de las grandes películas de la filmografía del siempre estimulante David Fincher. Bajo el caso real de uno de los asesinos más famosos del mundo, el responsable de El club de la lucha relata desde la perspectiva periodística, la búsqueda de la identidad de un serial killer que puso en jaque a la policía de varios condados estadounidenses. A pesar de su incuestionable calidad narrativa, Zodiac no tuvo ni siquiera una nominación a los Premios Oscar y por supuesto, tampoco atrajo al suficiente número de espectadores. 85 millones de dólares para un presupuesto de 65 millones. La promoción del filme llevó a que esos datos de taquilla fueran insuficientes, haciendo que tanto Paramount Pictures como Warner Bros perdiesen dinero.

4-‘Cadena perpetua’ (1994)

Aparece en casi todas las listas de películas favoritas de los cinéfilos e incluso, durante un tiempo fue la película mejor valorada en portales como Filmaffinity.

Basada en un relato corto de Stephen King, Cadena perpetua recaudó 28 millones de dólares a partir de un presupuesto de 25 millones de dólares. Sus siete nominaciones a los Oscar de 1995 y el mercado doméstico la terminaron aupando como un filme de culto.

5-‘The Master’ (2012)

Su mal desempeño en realidad no nos sorprende, pues este drama sobre el nacimiento de la Cienciología es quizás un trabajo demasiado autoral para un público masivo. Eso sí, sorprende que un reparto con Joaquin Phoenix, Phillip Seymour Hoffman, Amy Adams y Laura Dern no obtuviese un reclamo mayor que los 29 millones de dólares que recaudó en todo el mundo. Datos escasos para un producto que le había costado a The Weinstein Company unos 32 millones de dólares.

6-‘Dos buenos tipos’ (2016)

Su estreno coincidió el mismo fin de semana que la llegada del fenómeno familiar de Angry Birds: la película. Y eso, según el propio Ryan Gosling, les impidió brillar como una de las grandes películas de la cartelera en su año. Se nos prometió una secuela que por su reducida recaudación de 62 millones de dólares, sabemos que nunca llegará.

7-‘Sólo los amantes sobreviven’ (2013)

Amada y odiada tras su preestreno en el Festival de cine de Cannes, este trabajo de Jim Jarmush sobre vampiros tuvo varios reconocimientos festivaleros , pero sus 7 millones de dólares en la taquilla confirmaron que no tuvo ningún tipo de interés para el público, por más que la cinta contase con el protagonismo de Tilda Swinton y Tom Hiddleston.