Sólo tiene 10 capítulos y es una de las miniseries más aclamadas por la crítica de Netflix

Puede que la crítica especializada sea muy severa (y con razón) con algunos productos del streaming. La cantidad elevada de estrenos no propicia ni mucho menos, un aumento de la calidad y esto, sumado a la evolución de los algoritmos, desemboca en que cada vez más las plataformas estrechen el cerco de los intereses de sus suscriptores. Pero por otra parte, sentenciar que todo lo generado por esta nueva forma de hacer televisión es paupérrimo sería mentir, pues desde su auge en 2017, las marcas de vídeo bajo demanda han contribuido con la creación de algunas de las miniseries más aclamadas por la crítica. Aunque cada vez haya que rebuscar más en el pasado para encontrarlas.

La recomendación de hoy es una producción de 2021, que parte de la idea de un best-seller escrito por Stephanie Land. De nombre La asistenta, esta ficción corta autoconclusiva estuvo entre los contenidos más vistos a finales de su año, acumulando más de 655 millones de horas vistas. Una época donde la empresa dirigida por Ted Sarandos no se cortaba a la hora de invertir en sus contenidos y bajo la cual, el terminal aspiraba a ser también la número uno en la representación autoral. Como ejemplo, ese mismo año la compañía estrenó No mires arriba de Adam McKay, El poder del perro de Jane Campion o Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino. La asistenta no tuvo como punto de partida esa ambición en el terreno de los premios y sin embargo, gracias a su gran guion e interpretaciones, logró tres nominaciones a los Globos de Oro y otras tres consideraciones en los premios Emmy. Elogios que partieron de la respuesta de la prensa internacional, encumbrándola por aquel entonces como una de las miniseries más aclamadas de la historia reciente de la pequeña pantalla.

¿De qué trata ‘La asistenta’?

La asistenta nos pone en la piel de Alex Russell (en la serie se refieren más a ella como Maddy), una madre soltera que trabaja limpiando casas para poder llegar precariamente a fin de mes. Pero por si esto fuese poco, al mismo tiempo se encuentra escapando de una antigua relación con maltratos de por medio. Obligada a vivir en una casa de acogida mientras intenta darle a su hija la vida que ella nunca tuvo, Alex se irá encontrando en su camino a personas dispuestas a sacarla de su situación, ayudándola para que pueda prosperar.

Todavía a día de hoy, la trama configurada por la showrunner Molly Smith Metzler se mantiene de rigurosa actualidad. Tanto por la temática como por el auge mediático conseguido en los últimos años por su protagonista. Con una Margaret Qualley espectacular, La asistenta supuso el primer rol protagonista para la estadounidense. No obstante, cuando le llegó el papel de Maddy, Qualley no era ninguna desconocida. Por un lado porque es hija de la actriz Andie MacDowell, quien ha aparecido en películas tan destacadas como Cuatro bodas y un funeral, Atrapado en el tiempo y Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Por otro, porque antes de ser la viva imagen de la serie, Qualley ya había participado en otros seriales de éxito de la talla de The Leftovers y, dándole la réplica a todo un Brad Pitt en la Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino.

Hoy, esta joven estrella de 30 años está de rigurosa moda, gracias a la dirección tomada en la selección de proyectos, convirtiéndose en una especie de musa para el cine de autor. Ya ha trabajado a las órdenes de Yorgos Lanthimos en Pobres criaturas y Kinds of Kindness y siendo el rostro visible del debut en solitario de Ethan Coen con Dos chicas a la fuga. Pero ninguna de ellas le ha ofrecido la viralidad de la reciente La sustancia, encarnando a la «versión mejorada» de una Demi Moore en una historia que para muchos, está entre lo mejor del año fílmico.

El reparto se completa con Billy Burke, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Théodore Pellerin, Tracy Vilar y la anteriormente mencionada madre de Qualley, MacDowell.

Una de las miniseries más aclamadas

Con un 7,4 sobre 10 en la plataforma de Filmaffinity y un asombroso 94% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes, La asistenta es una de las miniseries más aclamadas de nuestro tiempo con unas reseñas generales que atribuían su buen desempeño en su capacidad para emocionar, a través de una autenticidad y de las brillantes interpretaciones tanto de Qualley, como de MacDowell.

A través de 10 capítulos de 50 minutos, este alegato sobre la maternidad se mantiene actualmente como uno de esos relatos indispensables en el vasto catálogo de «la gran N roja».