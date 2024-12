Tráiler de ‘Death of a Unicorn’: Jenna Ortega intenta sobrevivir a un unicornio monstruoso

Puede que tradicionalmente en la fantasía los unicornios se hayan catalogado como los animales mitológicos más majestuosos. No obstante, esa perspectiva positiva sobre estas criaturas cambia radicalmente tras echar un vistazo al primer tráiler de Death of a Unicorn. Una comedia terrorífica que promete hacernos pasar un gran rato ante la delirante propuesta de un grupo de protagonistas que intentan sobrevivir a las acometidas de uno (o varios) unicornios sedientos de sangre humana. ¿El motivo? Bueno, los personajes de Paul Rudd y Jenna Ortega no han atropellado precisamente a un ciervo.

Death of a Unicorn parte de un fin de semana extraño en el que un padre y una hija realizan una escapada a la montaña de uno de los propietarios más importantes del mundo farmacéutico. Dicho megalómano es jefe del rol interpretado por Rudd y aunque su hija no estará conforme con la supuesta e idílica estancia vacacional, rápidamente se dará cuenta de que incluso bajo ese pretexto de descanso rural, cuando atropellas a un unicornio en la carretera, tu escala de prioridades puede llegar a cambiar considerablemente. No obstante, el tono cómico y satírico es palpable en la producción desde este primer material promocional, donde seguramente se criticarán varios aspectos de la relación de las personas con la naturaleza y de la explotación de la misma. Aparte de las dos estrellas principales, este slasher fantástico ha congregado a un elenco lleno de caras conocidas, entre las que destaca Will Poulter (Midsommar), Téa Leoni (Jurassic Park 3), Richard E. Grant (Loki), Sunita Mani (Mr. Robot), Anthony Carrigan (Barry) y Steve Park (Rompenieves).

Tráiler de ‘Death of a Unicorn’

Por supuesto, el atropello de la criatura será aprovechado por el líder empresarial al que da vida Poulter, quien intentará explotar las milagrosas propiedades curativas que siempre se han atribuido en la literatura al animal. En el tráiler podemos observar por ejemplo, como las virutas del cuerno posibilitan la cura del cáncer, mientras se da a entender que la sangre podría ofrecer un camino hacia la inmortalidad. Todo esto podría suponer una alegría generalizada sin objeciones, pero el precio a pagar por el acto no es otro que la venganza de otro (u otras) criaturas que buscan terminar con la vida de los culpables y claro, para ello tienen un cuerno muy afilado con el que pueden atravesar a sus mortales víctimas.

Como no podía ser de otra forma, la original propuesta corre a cargo del sello independiente A24, el cual tiene una predilección casi instintiva por este tipo de relatos frescos y divertidos, además de apostar por cineastas emergentes. El ejemplo perfecto es la propia autoría de Death of a Unicorn, en la que veremos el estreno tras las cámaras del guionista y director, Alex Scharfman. A24 es muy respetuosa con las decisiones creativas de sus directores y al mismo tiempo, produce cada año, una amplia mayoría de narrativas interesantes y virales compitiendo directamente con las grandes majors de la industria. Por ejemplo, este año ha sido responsable de fenómenos como MaXXine, Sangre en los labios, Civil War y Heretic. Mientras que en los próximos Oscar 2025, podría dar la campanada con producciones de la talla de Babygirl, A Different Man y The Brutalist.

Producida por Ari Aster (Hereditary, Beau tiene miedo) Death of a Unicorn todavía no tiene una fecha de estreno oficial ni en Estados Unidos ni en España. Eso sí, llegará en algún momento del próximo año.

Ortega sigue siendo la scream queen

Su protagonismo en Death of a Unicorn viene a corroborar a Jenna Ortega como la scream queen (reina del grito) de toda una generación de nuevos actores. Por ello, a sus 22 años ha participado ya tanto en shows televisivos virales como Miércoles, como en franquicias insignia del género como es la saga Scream. Hace poco pudimos verla en el éxito de la taquilla Bitelchús Bitelchús demostrando en parte, que es una especie de nueva alter ego del cineasta Tim Burton.

Este 2024 abandonó la propiedad intelectual de Ghostface por conflictos en la programación con la segunda temporada de Miércoles y más allá de su intento de supervivencia contra este mundo fantástico de unicornios, en 2025 estrenará el thriller psicológico Hurry Up Tomorrow, compartiendo elenco con el cantante The Weeknd y Barry Keoghan. Por su parte, Rudd próximamente compartirá elenco con la estrella de la música Nick Jonas en Power Ballad y protagonizará el remake de Anaconda, junto a Jack Black y Daniela Melchior.