Tráiler de ‘Rumours’: Cate Blanchett lidera una sátira política sobre el G7

Aunque todavía no sabemos cuándo llegará a los cines españoles, el primer tráiler de Rumours nos ofrece un breve vistazo de la nueva sátira canadiense que han dirigido Guy Maddin y Evan y Galen Johnson. Un filme que navegará entre el terror, la comedia la crítica hacia la política actual y un estilo telenovelesco apremiante. La historia se centra en varios líderes de países en una cumbre del G7, donde encontramos algunos importantes rostros de la interpretación, comandados por la presencia de la oscarizada Cate Blanchett. Pero ¿Conseguirá esta clase política valerse por sí misma cuando queden abandonados en mitad de la noche?

Acompañando a la intérprete australiana, el reparto principal de Rumours incluye a Roy Dupuis (Las invasiones bárbaras), Charles Dance (Juego de Tronos), Denis Ménochet (As bestas), Takehiro Hira (Shôgun), Nikki Amuka-Bird (Llaman a la puerta) y la también ganadora del Oscar, Alicia Vikander (La chica danesa) . Completan el elenco secundario Zlatko Buric, Rolando Ravello, Ralph Berkin, Alexa Kennedy y Tomi Kosymus. Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson escriben y codirigen esta nueva historia, casi 10 años después de rodar juntos The Forbidden Room. El guion corre a cargo de Evan, mientras que como reza el propio adelanto, el cineasta Ari Aster (Hereditary) se posiciona como principal productor ejecutivo junto a Blanchett y Phyllis Laing. Rumours llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo 18 de octubre y de momento, entre nuestras fronteras no tiene de momento una distribuidora que la posicione en las salas.

¿De qué trata ‘Rumours’?

Rumours se preestrenó en el pasado Festival de Cine de Cannes con un recibimiento bastante mixto por parte de la prensa especializada. Más tarde se proyecto en el TIFF (Festival de Cine de Toronto) y en los próximos días hará lo mismo en el INYFF (Festival de Cine de Nueva York). Según la sinopsis oficial, el largometraje se centra en el siguiente argumento: «Sigue a los siete líderes de las democracias liberales más ricas del mundo en la cumbre anual del G7, después de que se pierdan en el bosque y se enfrenten a peligros cada vez mayores mientras tratan de redactar una declaración provisional acerca de una crisis global».

En la rueda de prensa del festival galo, Evan Johnson ya explicó que no fue tan complicado llevar el humor al terreno político de una reunión así, pues las cumbres geopolíticas de la vida real ya poseen una «calidad inherente de caricatura o ficción». De hecho, Rumours en realidad es una subtrama expandida de una película diferente que ya prepara el trío de realizadores. Maddin por su parte describió el relato como un proyecto con elementos de películas de serie B (algo que se ve claramente en la estética y el tono desenfadado del material promocional).

Blanchett fue homenajeada hace un par de días en el presente Festival de Cine de San Sebastián con el Premio Donostia y en la atención a los medios posterior definió así Rumours: «Es como una especie de episodio de Scooby-Doo, un sueño febril que se evade de la narrativa, una marca clara del cine de Guay (Maddin). Además, tiene un pié dentro del teatro, me sentía como en casa, fue una experiencia maravillosa». No es la primera vez que vemos a la actriz dentro de una trama crítica con la sociedad actual y las clases dominantes, pues en 2021 formó parte del casting de No mires arriba.

Un año de tropiezos para Blanchett

Considerada por muchos como la mejor actriz de su generación, la de Melbourne ha tenido un año cinematográfico complicado para su relevancia mediática dentro de la industria. Primero la presente Rumours, que no acaba de convencer a la crítica y después por su serie Observada con Alfonso Cuarón. Una producción de Apple TV que fue denostada por la prensa especializada cuando se proyectó por primera vez en Cannes y que llegará al catálogo de la plataforma el próximo 11 de octubre. Pero sin duda, el gran varapalo comercial ha sido la adaptación del videojuego Borderlands. El filme dirigido por Eli Roth y protagonizado por Blanchett ha sido el fracaso comercial más importante del 2024, con sólo 32 millones de dólares recaudados a partir de un presupuesto de 110 millones.

Por suerte, la elogiada estrella lleva un gran ritmo de trabajo y con sus próximos proyectos en 2025 probablemente nos haga olvidarnos de estos recientes tropiezos. Como por ejemplo a través de protagonizar Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch o con Black Bag, la última película de Steven Soderbergh. En reposo está todavía su futura adaptación de Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlin que producirá El Deseo, la productora de Agustín y Pedro Almodóvar.