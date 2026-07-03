Prepárate para no dormir este fin de semana: la película de terror más escalofriante del 2026 acaba de llegar a HBO Max

Send Help, Backrooms, Obsession… el terror del 2026 está manteniendo el gran nivel que nos viene acostumbrando el género en la última década. Sin ir más lejos, Pecadores batió el récord de ser la cinta con más nominaciones de la historia en la pasada edición de los Oscar (obtuvo 16). El momento brillante de dicha tipología no debería sorprendernos ya, pero hoy se estrena en HBO Max una película que transforma un mito clásico del horror en un retrato intenso y crudo que está protagonizado por una de las mejores actrices españolas de la actualidad. Sí, nos referimos a La momia de Lee Cronin.

Estrenada en cines el pasado 17 de abril, la adaptación moderna del director de Posesión infernal: El despertar (2023) no ha tenido la repercusión fulgurante del título liminal de Kane Parsons ni ha sido un fenómeno tan viral como el rostro de Inde Navarrete. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que no haya tenido un recorrido fantástico en el patio de butacas. Con un presupuesto de 22 millones de dólares, La momia de Lee Cronin logró recaudar 90 millones, siendo un ejercicio tan desagradable como arriesgado. Y eso, en un Hollywood dominado por franquicias y reboots dóciles, es de celebrar. Y es que para entender que esta no es otra apuesta que bebe de versiones comerciales como la trilogía de Brendan Fraser o del fallido universo fílmico de Alex Kurtzman y Tom Cruise, tan sólo hay que ver cómo el cineasta irlandés ha asumido su registro de autor colocando su propio nombre en el encabezado del largometraje.

¿De qué trata ‘La momia de Lee Cronin’?

La trama de La momia de Lee Cronin nos pone en la piel de una periodista y su marido, dolidos por la desaparición de su hija en el desierto de Marruecos. Ocho años después, tras una tormenta de arena, la pequeña regresa profundamente cambiada. Algo se ha alojado en su cuerpo, desatando una pesadilla asfixiante en la que sus padres deberán iniciar una carrera contrarreloj para salvarla, antes de ser destruidos por un mal tenebroso.

El reparto está liderado por la actriz española Laia Costa (Cinco lobitos) y por Jack Reynor, conocido por sus papeles en las cintas de John Carney como Sing Street (2016) y por aparecer en el clásico de terror moderno, Midsommar (2019). Completan el elenco May Calamawy (Caballero Luna), Natalie Grace (You Were My First Boyfriend), Veronica Falcon (Jungle Cruise), May Elghety y Shylo Molina y Billie Roy, entre otros.

Con una duración de poco más de dos horas, la película estará por el momento de forma exclusiva en HBO Max.

Drama familiar y puro gore

Mezclando a la perfección el concepto clásico del popular personaje del celuloide, La momia de Lee Cronin consigue entrar de lleno en las dinámicas destructivas de una narrativa completamente salvaje y violenta.

En definitiva, el trabajo de Cronin es uno de esos títulos que te hacen apartar la mirada a través de un punto de serie B a veces divertido y, a veces, tan incómodo como es la propia presencia física del maquillaje e interpretación del personaje al que da vida Grace.