‘Backrooms’ regresará a los cines con una versión extendida: ¿podremos verla en España?

Con permiso de Obsession, Backrooms es el fenómeno viral del género de terror en 2026. La cinta dirigida por el debutante Kane Parsons ha conseguido trasladar a la gran pantalla lo que comenzó como un concepto creepypasta (historias de horror concebidas en internet), destacando comercialmente como la película más taquillera de A24: 330 millones a partir de un presupuesto de 10 millones de dólares. Sin embargo, su recorrido en la cartelera no ha sido suficiente para el estudio y ahora hemos podido saber que pronto regresará al patio de butacas con 15 minutos adicionales de metraje.

Aprovechando el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, la página web de la cadena de cines AMC ha anunciado que el título de Parsons pasará a tener en las salas una edición especial, bautizada como Backrooms: Everything Must Go Edition. La marca la describe como una versión exclusiva para la taquilla, con una escena postcréditos y material adicional rodado por el joven cineasta de 21 años.

Esta especie de versión extra tendrá una duración total de 2 horas y 6 minutos, proyectándose en los cines de AMC a partir del próximo día 3. De esta forma, el sello independiente prolongará algo más la rentabilidad de un proyecto que ya está desarrollando una secuela, con Parsons en la búsqueda activa de un guionista que le ayude a expandir este universo liminal de pasillos inabarcables y traumas eternos.

¿De qué trata ‘Backrooms’?

La trama principal de Backrooms sigue a Clark, un hombre de mediana edad que no pasa por su mejor momento. Está inmerso en un proceso de divorcio y su tienda de muebles siempre está vacía. Para intentar medrar, acude asiduamente a su terapeuta, una mujer marcada por un trauma infantil. Cuando desaparezca en una dimensión más allá de la realidad conocida, será ella quien deba involucrarse en su rescate.

En el reparto principal encontramos a los nominados al Oscar, Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve. Completan el elenco Fin Bennett, Lukita Maxwell, Mark Duplass, Krista Kosonen, Avan Jogia y Philip Granger completan el casting secundario principal.

El reestreno de la cinta coincidirá con uno de los fines de semana de mayor afluencia de público en los cines de Estados Unidos, con una ventana en la que el terreno de la exhibición podría recuperar cierto esplendor, al coincidir apuestas de gran calado comercial como la imparable Toy Story 5 o la inminente irrupción de Minions & Monsters.

A medio camino de la ciencia ficción y el terror psicológico, Backrooms prefiere crear una atmósfera irónicamente claustrofóbica, a través de espacios sin fin. Un escenario de horror que, al igual que sus múltiples pisos subterráneos, esconden un trasfondo en el que se reflejan dolencias humanas como la soledad, el rechazo o el aislamiento total.

¿Llegará esta versión a España?

Por el momento no se ha confirmado que este montaje extra de Backrooms vaya a recalar en el patio de butacas patrio. Hasta la elaboración del presente artículo, Elastica Films, su distribuidora en España, no ha informado al respecto.

Lo más probable es que dicha versión termine llegando en el formato físico, con un contenido extra que haga crecer el valor y coleccionismo de su soporte para Blu-ray y derivados.