Paul Mescal y Jessie Buckley volverán a compartir pantalla tras ‘Hamnet’: protagonizarán ‘Hold on to Your Angels’

No ha pasado ni siquiera un año de su estreno, pero Paul Mescal y Jessie Buckley volverán a compartir pantalla después de la aclamada Hamnet. Las dos estrellas irlandesas coprotagonizarán Hold on to Your Angels, lo nuevo del director Benh Zeitlin. El cineasta norteamericano ha pasado más de un lustro sin ponerse al frente de un proyecto, tras la acogida regular de Wendy. Aunque, por supuesto, todavía conserva el estatus que le procuró el éxito autoral y crítico de su ópera prima, Bestias del sur salvaje.

La incorporación de ambos actores es ya un reclamo en sí mismo, con un Mescal que posee ya una nominación de la Academia y una Buckley que lideró como un torbellino oscarizado de emociones la adaptación de la novela superventas de Maggie O’Farrell. Sin embargo, sabemos que la producción contará con el respaldo de la productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment y con la presencia ejecutiva de Alex Coco, productor de Anora, a través del sello Rapt Film. Zeitlin escribe también un guion que lleva gestándose en su mente desde hace 17 años, cuando todavía estaba configurando su portentoso debut en el audiovisual. La compañía de Pitt emitió un comunicado donde expresaba con emoción el apoyo al realizador y la posibilidad de poder avalar una futura cinta que, seguramente, tenga mucho que decir en las próximas temporadas de premios:

«Benh Zeitlin nos dejó boquiabiertos, tanto a nosotros como al mundo entero, con la magia cósmica de Bestias del sur salvaje. Con Hold on to Your Angels, Benh ha plasmado su poderosa mezcla de realismo intenso, mito y mafia en el contexto de una épica historia de amor (…) Estamos orgullosos de trabajar junto a él en esta película con Jessie y Paul», rezaba el mensaje de Plan B.

Mescal y Buckley, juntos de nuevo

Tras dar vida a Shakespeare y a Agnes, su pareja, Mescal y Buckley interpretarán a un forajido condenado al infierno y a una pastora de almas perdidas que se enamoran perdidamente mientras su «decadente paraíso pantanoso los arrastra al infierno».

Zeitlin ha explicado en sus declaraciones que, en realidad, la heroína del filme será la actriz Pam Harper, quien interpretó a la pequeña Little Jo en Bestias del sur salvaje. El director ha expresado así la esencia narrativa del que será su siguiente largometraje:

«Hold on to Your Angels es la historia de amor más improbable que jamás haya presenciado. Un romance de forajidos ambientado en los confines de Luisiana del Sur, en plena decadencia. Soñaba con contarla desde que su protagonista, Pam Harper, se presentó para la audición de bestias del sur salvaje (…) Es una oda a un estilo de vida en peligro de extinción y un llamado a la empatía en un planeta fracturado.

Las ocupadas agendas de ambas estrellas

No sabemos muy bien cómo lo harán, pero Mescal y Buckley tendrán que organizar sus ajetreadas agendas para rodar Hold on to Your Angels. Por delante, el actor tiene pendiente el estreno de la tetralogía de Los Beatles, donde encarna a Paul McCartney, aparte del drama de espías que adapta la novela de Charles Cumming, A Spy by Nature.

Buckley estrenó este año ¡La novia! y actualmente se encuentra rodando Three Incestuos Sisters de Alice Rohrwacher.