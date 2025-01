La confesión de Josep Pedrerol en ‘El Hormiguero’: «Soy del Barça, pero…»

Josep Pedrerol ha estado en El Hormiguero donde ha repasado junto a Pablo Motos la actualidad deportiva. También ha hablado sobre su afición por el fútbol, en especial por el Barcelona, del que siempre se ha declarado aficionado. Sin embargo, no ha escondido su simpatía por el Real Madrid, algo que no todo el mundo termina de entender, pero que el periodista ha tratado de explicar: «Soy del Barça, pero no soy un palmero del Barça, así que si el Barça hace algo mal, lo digo».

Pedrerol ha revelado también que, a pesar de ser un fanático del conjunto azulgrana, no le importa que el Real Madrid gane sus partidos en Europa. De hecho, ha indicado que les apoya cuando juegan en la máxima competición: «Y soy un culé que si el Real Madrid juega la final de la Champions contra un equipo que no es español, yo voy con el Real Madrid».

El presentador y director del Chiringuito de Jugones no ha escondido su simpatía por el Real Madrid a pesar de ser aficionado del Barcelona desde siempre. Algo que le ha llevado a ser duramente criticado por los aficionados del conjunto culé con el paso de los años. Hasta el punto de que la Inteligencia Artificial le considera madridista.

«Hay una cosa que me llamó la atención de la Inteligencia Artificial, a la que pregunté dos cosas. Pregunté por ti primero: ‘¿Qué opinas de Pablo Motos?’. Me dijo quién eras tú y te dejó bastante bien. Y después pregunté: ‘¿Es Josep Pedrerol del Barça?’. Y me dijo: ‘Josep Pedrerol es un aficionado madridista que se dedica al periodismo deportivo’», añadió el periodista deportivo.

Pedrerol y su afición por el Barcelona

En el propio programa le han cuestionado que pueda ser aficionado del Barcelona si no le importa que gane el Real Madrid. Una de las hormigas, Trancas, le ha dejado caer que Jorge Salvador, productor y director del programa, nunca va con el Real Madrid, puesto que es también del Barça. Pedrerol ha salido al paso diciendo que «Jorge Salvador es una cosa que eso no es ser aficionado, eso es ser un forofo». «Jorge Salvador sabe que soy del Barça, pero me ve y me dice que no», ha añadido.

«No podemos repartir carnets de barcelonismo tampoco, que aquí hay gente que reparte carnets», ha señalado Pedrerol, sobre el hecho de que se cuestione que sea aficionado del Barcelona. Sin embargo, Pablo Motos lo ha tenido claro: «No te cree ni la Inteligencia Artificial».

Además, el periodista ha hecho un alegato sobre lo que, desde su punto de vista, mantiene vivo al fútbol en la actualidad. «Mientras la afición lo viva de corazón, el fútbol es imbatible, y los jugadores no lo entienden. Si hay jugadores que no corren, no se dan cuenta que el fútbol es importante para la gente, que cobra 1.200 euros y compra una entrada, o paga una retransmisión por televisión. No es de jugadores ni directivos, sino de la gente que lo mantiene», finalizó el presentador de El Chiringuito de Jugones.