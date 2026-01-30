El PP de Palma celebrará el 14 de marzo el congreso para la renovación del liderazgo del alcalde Martínez

El PP de Palma celebrará el 14 de marzo el congreso para la renovación del liderazgo del alcalde de la capital balear, Jaime Martínez. El secretario general, Javier Bonet, ha anunciado este viernes la convocatoria de la Junta Directiva del partido, que se celebrará el 2 de febrero y fijará la fecha indicada para un congreso que tendrá carácter asambleario y donde los populares renovarán las presidencias y los miembros de las Juntas de Distrito.

En rueda de prensa, acompañado por el portavoz del PP de Palma, Llorenç Bauzá, Bonet ha recordado que han transcurrido cinco años desde el último Congreso del partido, celebrado en 2021, en el que Jaime Martínez fue elegido presidente de la Junta Territorial.

En este contexto, el secretario general ha apuntado que la celebración de esa cita congresual, «supone una oportunidad para reforzar el proyecto político del PP de Palma y definir las líneas de actuación de los próximos años, consolidando la gestión actual al frente del Ayuntamiento, fortaleciendo las juntas de distrito y reafirmando el compromiso del partido con el interés general, el desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos, la seguridad, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y la cercanía al ciudadano”.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante este periodo, destacando que el proyecto liderado por Martínez ha demostrado solvencia y capacidad de gestión, primero al frente del partido y, desde mayo de 2023, encabezando el cambio político en el Ayuntamiento tras la victoria en las elecciones municipales.

Bonet ha señalado que esta etapa contrasta con los ocho años de gobiernos de izquierdas, caracterizados «por la falta de planificación y de respuesta a los principales problemas de la ciudad, lo que derivó en importantes déficits en servicios básicos y en la calidad urbana de Palma».

Frente a ello, el secretario general ha destacado el cumplimiento del programa electoral del PP y el impulso de una acción política centrada en mejorar el día a día de los palmesanos. Entre los avances más significativos, ha subrayado la mejora de servicios básicos que requerían una actuación urgente, como la limpieza, uno de los ámbitos que más quejas generaba entre los ciudadanos.

Una situación que, ha recordado, se revirtió pocos meses después de la llegada del PP al Ayuntamiento mediante el refuerzo de los servicios ordinarios y la puesta en marcha del plan Palma a Punt.

Asimismo, ha puesto en valor las políticas desarrolladas en materia de seguridad ciudadana, destacando el aumento de la inversión hasta alcanzar los 136 millones de euros en 2026, el presupuesto más elevado de la historia del consistorio en este área. Esta apuesta por la seguridad supone la incorporación de 325 nuevos agentes de la Policía Local al final de la legislatura, superando los compromisos iniciales del programa de gobierno, así como el refuerzo de medios materiales y la creación de nuevas comisarías y unidades policiales.

La inversión en los barrios ha sido otro de los ejes destacados, situando a las barriadas en el centro de la acción política tras años de abandono. Bonet ha señalado actuaciones continuadas para la mejora del espacio público, la renovación de infraestructuras y la creación de nuevos equipamientos, dando respuesta a reivindicaciones históricas.