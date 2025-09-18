El operativo especial de limpieza de Palma se traslada a Son Gotleu con dos toneladas de basura por sacar

El operativo de limpieza de Palma se traslada a Son Gotleu con dos toneladas de basura para sacar por parte de los diez operarios de la empresa municipal Emaya allí trasladados con distinta maquinaria pesada para la retirada de residuos.

Además de recogida de muebles, electrodomésticos y otros residuos voluminosos, los operarios realizarán labores de desbroce de hierbas. Cabe recordar que en el último operativo especial realizado en Son Gotleu se retiraron más de 1,6 toneladas de objetos voluminosos.

Si la semana pasada le tocó el turno a otro barrio conflictivo como el de Corea, ahora es el de Son Gotleu donde se ha desplazado este dispositivo especial junto al teniente de alcalde, regidor de Medio Natural y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, que ha visitado la zona con motivo del comienzo de estas actuaciones, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Emaya ha empezado esta jornada de limpieza intensiva en Son Gotleu con el objetivo de «reforzar las labores ordinarias» y responder «con mayor eficacia» a las necesidades específicas de mantenimiento urbano en una de las zonas de mayor densidad poblacional de Palma.

Estas intervenciones, que se desarrollan con periodicidad trimestral, buscan complementar el servicio habitual de limpieza que Emaya realiza diariamente en toda la ciudad, y se suman a otros programas específicos como el Palma a punt. Desde primera hora de esta mañana, se ha desplegado un dispositivo en el área comprendida entre la plaza Orson Welles, la calle Indalecio Prieto, el camino de Son Gotleu y la calle Regal.

Esta acción se desarrollará en jornadas intensivas de dos a tres días, apoyados por camiones de caja abierta con plataforma elevadora para la retirada de enseres y residuos voluminosos, camiones grúa y maquinaria especializada para el desbroce de hierbas.

El teniente de alcalde ha subrayado la «firme apuesta» del Consistorio y de Emaya por reforzar la limpieza, al tiempo que ha recordado que con estos operativos se pretende complementar los trabajos ordinarios, al «poner el foco en los puntos que presentan necesidades más concretas y requieren una actuación intensiva», ha explicado.

En este sentido, Bauzá de Keizer ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno con la limpieza de todos los barrios y «lograr una ciudad más limpia y cuidada».