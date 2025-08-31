Una discusión por un cigarro en Son Gotleu acaba con un hombre noqueado

Un hombre de aproximadamente 50 años fue brutalmente agredido hace unos días en plena calle en el barrio palmesano de Son Gotleu, después de negarse a dar un cigarro a un joven. La escena fue presenciada por varios testigos y grabada por una vecina que, al percatarse de la tensión entre ambos, decidió registrar lo que estaba ocurriendo con su teléfono móvil. “Desde el principio se notaba que acabaría mal”, explicó la mujer, que prefirió no revelar su identidad.

Según varios testigos, el agresor, un joven también vecino del barrio y de nacionalidad marroquí, se acercó al hombre exigiéndole un cigarro. “Oye, dame un cigarro. Te he dicho que me des un cigarro”, le dijo con tono desafiante. Ante la negativa del otro, y sin mediar más palabras, le propinó un fuerte manotazo en el rostro que lo dejó tendido en el suelo, inconsciente.

El ataque ocurrió a plena luz del día, frente a la mirada atónita de numerosas personas que se encontraban en la zona, incluidos un vigilante de seguridad y varios jóvenes. “Nos quedamos paralizados. Nadie supo qué hacer en ese momento”, confesó uno de los presentes. Tras la agresión, el atacante huyó del lugar apresuradamente para evitar ser identificado por la policía.

A pesar de que algunos testigos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, la víctima se mostró reticente a colaborar con los agentes que acudieron al lugar. Según vecinos del barrio, tanto el agresor como la víctima se conocían desde hacía tiempo, aunque no han trascendido detalles sobre si existía algún conflicto previo entre ambos.

Los habitantes de Son Gotleu, sin embargo, no se sorprenden ante este tipo de episodios. Denuncian que la violencia, la suciedad y la falta de civismo se han vuelto habituales en el barrio. “Vienen a limpiar a diario, pero en este barrio hay mucho guarro. Gente que tira las bolsas de basura desde los balcones a la calle, suciedad por todo, peleas, gritos, ruido…”, lamenta María Jesús, vecina de toda la vida.

Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención en relación con estos hechos, aunque la grabación realizada por la testigo ya está en manos de las autoridades, que trabajan en la identificación del agresor. Mientras tanto, los vecinos piden soluciones más allá del simple mantenimiento del espacio público. “Aquí no basta con barrer. Hace falta más presencia policial, más intervención social y más educación”, concluye otro residente.