Usuarios de la Tarjeta Ciudadana podrán solicitar la nueva Tarjeta Única de transporte público de Mallorca

El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma han presentado este lunes la nueva Tarjeta Única para viajar por toda la red de transporte público de Mallorca: tren, metro, bus interurbano (TIB) y bus urbano de Palma (EMT).

La implantación de la Tarjeta Única es fruto del convenio de colaboración firmado en noviembre del año pasado entre ambas instituciones para la integración tecnológica y tarifaria, según han informado en un comunicado.

A partir del mes de octubre, los titulares de la Tarjeta Ciudadana de Palma que no dispongan de Tarjeta Intermodal (TIB) podrán solicitar gratuitamente la nueva Tarjeta Única. Con el inicio de esta fase, empezará un periodo de transición de seis meses, durante el cual se podrá seguir utilizando la Tarjeta Ciudadana para viajar en la red de la EMT.

Una vez finalizado este periodo, la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte a finales del primer trimestre de 2026. Sin embargo, mantendrá otras funcionalidades, como por ejemplo la obtención del certificado de residencia para viajes o la apertura de los contenedores marrones de materia orgánica.

La nueva tarjeta se podrá solicitar en varios puntos de atención al público: en la Estación Intermodal de Palma, en las oficinas TIB de Alcúdia, Inca y Manacor, en las oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí, y en la Oficina de Atención al Cliente de la EMT de Palma, así como en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC).

Las personas que ya disponen de la Tarjeta Intermodal no tendrán que hacer ninguna gestión adicional, puesto que este título continuará siendo válido para toda la red integrada de TIB y EMT.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el teniente de acalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antonio Deudero, han presentado el nuevo sistema y han recordado que desde el acuerdo firmado el año pasado, TIB y EMT conforman una única red integrada de transporte público, lo que permite aplicar estrategias compartidas y una visión global para la mejora de la movilidad en Mallorca.

Entre las principales novedades, la nueva Tarjeta Única permitirá el pago con tarjeta bancaria en los vehículos de la EMT, como ya es posible en el resto de servicios TIB (tren, metro y buzo interurbano). Esta opción facilita el acceso al transporte público para usuarios no habituales, no residentes o personas que no dispongan de ninguna de las tarjetas anteriores.

Deudero ha calificado la iniciativa de «hito histórico», destacando que la nueva tarjeta «supone un paso muy importante para los ciudadanos de Palma, con un servicio más práctico, cómodo y funcional». «Después de más de dos décadas, se pone en marcha, por fin, una política de transporte coordinada entre administraciones», ha añadido.

Además, ha resaltado especialmente la mejora que supone la posibilidad de pagar con tarjeta bancaria, un compromiso del equipo de Gobierno municipal. Por otro lado, Deudero ha subrayado que la integración permitirá mejorar los procesos de recarga para los usuarios de la EMT.

Además, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) trabaja en el desarrollo de una Tarjeta Única virtual para dispositivos móviles, que se prevé implantar durante el primer semestre de 2026 en toda la red TIB y EMT.

Por su parte, el conseller José Luis Mateo ha puesto en valor que el Govern y el consistorio palmesano trabajan conjuntamente para mejorar el transporte público, hacerlo una alternativa real al vehículo privado y contribuir a descongestionar el tráfico».