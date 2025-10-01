Ya se puede solicitar la nueva Tarjeta Única del transporte público de Mallorca de forma gratuita

La Tarjeta Única para viajar en toda la red de transporte público de Mallorca ya se puede solicitar de manera gratuita desde este miércoles en los 12 puntos habilitados en toda la isla.

Entre los puntos habilitados se encuentran las oficinas de Atención al Cliente de la EMT, la Estación Intermodal de Palma, las oficinas TIB ubicadas en Alcúdia, Inca y Manacor, y las oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Además, a partir del 6 de octubre, se sumarán las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en Cort de la plaza Santa Eulàlia, las de Sant Ferran, el Arenal y la sede de PalmaActiva.

Es importante recordar que, en las oficinas de la EMT Palma, PalmaActiva y en las OAC habilitadas, solo se tramitará la primera emisión de la tarjeta, no renovaciones ni duplicados.

El Consistorio ha recalcado que los usuarios que actualmente sólo disponen de la Tarjeta Ciudadana y no sean titulares de la Tarjeta Intermodal deben solicitar esta tarjeta, que la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte a finales de marzo de 2026, aunque continuará siendo válida para otros usos, como la obtención de certificados de residencia para viajes y la apertura de contenedores marrones de materia orgánica.

Por su parte, los usuarios que ya poseen la Tarjeta Intermodal no tendrán que realizar ningún trámite, ya que esta tarjeta continuará siendo válida y operativa, y funcionará igual que la nueva Tarjeta Única.

Para garantizar un servicio adecuado y ordenado, la solicitud requiere de cita previa y cada persona deberá pedir una cita por cada tarjeta que desee obtener. La solicitud de cita previa se puede realizar a través de la web del TIB y la EMT.

Los usuarios que deseen solicitar cita en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OACs) y PalmaActiva podrán hacerlo a partir del 6 de octubre a través del mismo enlace del TIB.

En cuanto a la documentación necesaria para solicitar la Tarjeta Única, los usuarios deberán presentar el documento de identidad vigente en original y copia. Si el documento no refleja residencia en Mallorca, se deberá aportar un certificado de empadronamiento con una antigüedad máxima de seis meses.

Según el perfil solicitado -estudiantes, familias numerosas, personas con discapacidad, entre otros- será necesario presentar la documentación acreditativa correspondiente. Los menores de entre 14 y 17 años podrán tramitar su tarjeta personalmente o bien hacerlo a través de una persona autorizada, al presentar la autorización firmada por el menor y la fotocopia del DNI del representante.

Por su parte, los menores de 14 años deben ser representados por sus padres o tutores legales, quienes deberán presentar los documentos necesarios, incluyendo el libro de familia y una autorización firmada.

«La Tarjeta Única es parte del compromiso del Govern y el Ayuntamiento de Palma para crear un sistema de transporte público más integrado, cómodo y eficiente para todos los ciudadanos», han destacado.