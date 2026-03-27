La tarjeta ciudadana de la EMT de Palma se podrá seguir utilizando hasta el 31 de mayo después de que el Ayuntamiento de Palma y el Govern hayan acordado ampliar dos meses el periodo de transición hacia la nueva tarjeta única que hará posible su uso en tren, metro, bus interurbano y EMT.

Los usuarios deberán solicitar la nueva tarjeta única de forma gratuita en cualquiera de los puntos habilitados mediante cita previa, mientras que quienes ya cuentan con tarjeta intermodal no necesitan realizar ningún trámite y deben conservar su tarjeta para viajar en la red TIB y en los buses de la EMT. Seguirá siendo válida para otros servicios municipales, como la expedición del certificado de residencia para viajes.

Hasta la fecha, se han emitido cerca de 118.000 tarjetas únicas, de las que más de 89.000 corresponden a primeras emisiones.

Según el regidor de Movilidad, Toni Deudero, el proceso de implantación de la nueva tarjeta se encuentra en una fase avanzada y ha asegurado que el 80% de los usuarios de la tarjeta ciudadana ya se habrían sacado la nueva.

«Este incremento en la capacidad de atención está permitiendo dar respuesta a un mayor número de usuarios, por lo que hemos decidido ampliar la validez de la tarjeta ciudadana, con el objetivo de garantizar que todos dispongan del tiempo y las facilidades necesarias para completar la transición, teniendo en cuenta, además, que se trata de un procedimiento extraordinario», ha añadido el regidor.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a aprovechar esta ampliación para solicitar la nueva tarjeta única, ya operativa en todos los autobuses de la EMT y que permite viajar con un único título en toda la red de transporte público de Mallorca —tren, metro, TIB y autobuses urbanos de Palma—, ofreciendo un servicio más cómodo, eficiente y accesible.

Una vez finalice el periodo de transición, ampliado ahora hasta el próximo 31 de mayo, se iniciará el proceso de traspaso del saldo monedero de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Intermodal o a la Tarjeta Única. Este traspaso se realizará de forma automática para la mayoría de los usuarios, siendo necesaria únicamente una gestión adicional en casos con cambios en los datos del titular o situaciones administrativas específicas.

La implantación de la tarjeta única es fruto del convenio firmado en noviembre de 2024 entre el Govern y el Ayuntamiento para la integración tecnológica y tarifaria de las redes de transporte público.

En el marco de este proceso, ya se han materializado mejoras significativas para los usuarios, como la finalización de la instalación del sistema de pago con tarjeta bancaria en toda la flota de la EMT.

De este modo, el pago con tarjeta bancaria ya está disponible en todos los autobuses de la red municipal, al igual que en el tren, el metro y los autobuses interurbanos del TIB. Este sistema permite beneficiarse de un 40 % de descuento para el primer pasajero y hasta un 60 % para acompañantes en grupos de hasta cinco personas.

Además, los titulares de tarjeta única o tarjeta intermodal podrán seguir viajando gratuitamente durante todo el año 2026, tal y como recogen los presupuestos de la EMT y como también ha acordado el Govern.