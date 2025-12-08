EEUU paga récord por sus tarjetas: intereses del 23% mientras la deuda se dispara

Aunque parece muy probable que la Reserva Federal (Fed) relajará la política monetaria en Estados Unidos la próxima semana, los intereses sobre las tarjetas de créditos en Estados Unidos sigue rondando máximos, con una media de 22,25% en el último trimestre, según datos de la Reserva Federal de Nueva York. Estos niveles de deuda no se han bajado de las nubes desde el estallido de la crisis sanitaria. Los intereses alcanzaron la cota de 20% por primera vez en 2021, niveles donde han permanecido desde ese año. Además, la deuda pendiente sobre las tarjetas de crédito es de 1,2 billones de dólares (1 billón de euros a cambio de moneda actual), máximos históricos, según el banco central. Este exceso de deuda ha vivido un auge desenfrenado desde la pandemia.

Los Estados con mayor deuda en tarjetas de crédito son Alaska (8.077 dólares), Florida (7.861 dólares), Nuevo México (7.605 dólares), Connecticut (7.568 dólares) e Idaho (7.569 dólares), según la plataforma Motley Fool. Esta tendencia que se está observando en las intereses forma parte de un aumento generalizado en los costes de endeudamiento en Estados Unidos, que ha empujado al alza a varios productos financieros a la vez, desde los bonos soberanos, hasta los préstamos sobre vehículos y por último, las hipotecas a tipo variable. En concreto, las hipotecas fijas a 30 años han vuelto a acercarse a la cota del 7% desde 2020, donde han permanecido en los últimos años, según datos semanales de Freddie Mac.