La Reserva Federal (Fed) afronta su última reunión del año esta semana, una cita que obligará al organismo a recortar el precio del dinero en 25 puntos básicos para atajar la senda de la inflación, según plantean de forma unánime los analistas. La FedWatch, el barómetro de tipos de la operadora bursátil CME Group da actualmente una probabilidad del 87% de una bajada de tipos en diciembre.

El banco central estadounidense vuelve a tomar estas decisiones con una falta de datos oficiales, como consecuencia del cierre del Gobierno Federal por el bloqueo presupuestario que duró 43 días. Ese cierre dejó a ciegas a las autoridades por no disponer de funcionarios que elaboraran informaciones actualizados sobre indicadores económicos esenciales, como empleo e inflación, que son fundamentales para las decisiones monetarias de la Fed.

2025, un año convulso en la Fed

El año de 2025 ha sido convulso para la cúpula de la Fed, que, además de vivir grandes cambios en su composición tras la salida de la gobernadora Adriana Kugler, se enfrentó a presión política y judicial por parte de la Casa Blanca. Esto incluía ataques personales desde el Despacho Oval a su presidente actual, Jerome Powell, además del despido fulminante de la gobernadora Lisa Cook por supuesto fraude hipotecario.

La destitución de Cook fue bloqueada por el Tribunal Supremo y el asunto está pendiente de una audiencia fijada para el 21 de enero. La jueza otorgó a la economista el derecho de votar en las próximas reuniones hasta que haya una decisión de la Justicia estadounidense al respecto. Además, el nuevo gobernador que se ha incorporado al Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) tras la salida de Kugler es Stephen Miran, quién también fue asesor de Trump tras su nombramiento como presidente del Consejo de Asesores Económicos.

Trump escoge al succesor de Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene a la espera al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), nombre que anunciará a principios de 2026, según aseguró el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista a bordo Air Force One la semana pasada. El candidato que se perfila como sucesor de Powell, el economista de 72 años que fue nombrado por el presidente, es Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump.

Las apuestas de que Hassett será el próximo en presidir al banco central se dispararon hasta el 70% después de que la agencia Bloomberg publicara una exclusiva adelantando que éste era el candidato más favorecido por el presidente. En Estados Unidos, los presidentes de la Fed son seleccionados por la Casa Blanca y su nombramiento se somete a un examen ante el Senado, para luego confirmar su cargo.

«El cambio de presidente en la Fed que veremos este próximo año, con la influencia que pueda tratar de ejercer Trump, añade un punto adicional de incertidumbre sobre la trayectoria de bajadas en los próximos 12 meses», han señalado los analistas de Ibercaja. «A día de hoy, el consenso de mercado descuenta dos bajadas más que situarían el tipo de intervención a finales de 2026 en el rango 3%-3,25%».