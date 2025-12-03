La Reserva Federal (Fed) ha proporcionado 13.500 millones de dólares (11.600 millones de euros) a los grandes bancos de Wall Street en apenas un día este lunes, según los datos de acuerdos de recompra diarios que proporciona la propia Reserva Federal de Nueva York. Esto se enmarca dentro de un repunte generalizado de estos préstamos concedidos a estas entidades, que asciende hasta los 125.000 millones de dólares (107.503 millones de euros) en lo que va de 2025. Para poner la cifras en perspectiva, los valores observados en los últimos dos meses suponen un repunte de 32 veces con respecto al verano de este mismo año, según el análisis realizado por este periódico. Esto se trata de un incremento en volumen en los últimos meses comparables con el estallido de la burbuja puntocom.

Los últimos dos meses están entre los mayores rebotes de los préstamos otorgados por parte del banco central desde la pandemia de COVID-19 y es la segunda mayor inyección de efectivo por parte de la Fed desde la crisis sanitaria, detrás de otros 24.900 millones (21.460 millones de euros) que fueron concedidos en octubre. Este instrumento es conocido en inglés como Repos, préstamos a corto plazo que utiliza la banca cuando buscan adquirir liquidez de forma inmediata. El banco que solicita esta inyección, que se puede realizar de noche a la mañana, intercambia bonos del Tesoro en su balance a cambio del préstamo que paga al banco central al día siguiente.

Además, este repunte también coincide con el fin del sistema de contracción cuantitativa (quantative tightening, en inglés), conocido simplemente bajo sus siglas QT, un método monetario cuyo objetivo es reducir la circulación de dinero en la economía de Estados Unidos y frenar la actividad económica. Así, la Fed ha disminuido su balance de los 8,9 billones de dólares (7,6 billones de euros) hasta los 6,5 billones de dólares (5,5 billones de euros) registrados a finales de noviembre. Estas medidas buscan reducir la circulación del dinero en la economía estadounidense para contener la escalada de la inflación.

El mercado corona a Kevin Hassett como sustituto de Powell

La cúpula del banco central también está a punto de ver grandes cambios dentro de su composición. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado al bordo Air Force One que ha escogido el candidato que tomará el relevo de Jerome Powell, actual presidente de la Fed, cuyo cargo caducará el próximo mayo. El último año del mandato de Powell ha sido caracterizado por una ola de ataques por parte del Ejecutivo de la Casa Blanca con el fin de empujar al economista de 79 años y sus gobernadores a bajar los tipos de interés.

Esto ha incluido un batacazo de insultos dirigidos a Powell: Trump ha tachado al economista de «idiota» y le ha dado apodos como «el Señor Demasiado Tarde», haciendo referencia a las pausas prolongadas de la Fed. Ahora, el candidato que se perfila como el próximo líder de la Fed, el banco central más poderoso del mundo, es el republicano Kevin Hassett, el principal asesor de Trump para temas económicos, y el director del Consejo Económico Nacional.

La plataforma de apuestas, Polymarket, ha dado una probabilidad del 69% de que Hassett será nombrado el próximo líder de la Fed tras la entrevista en Air Force One, aunque el aumento de apuestas a su favor ya se observaban tras una exclusiva de Bloomberg que apuntaba a Hassett como el principal candidato para presidir el banco central.