Roberto Brasero y la AEMET coinciden y avisan: hoy termina la ola de calor en España pero las temperaturas «seguirán siendo altas»

Hoy termina la ola de calor en España, pero las temperaturas seguirán siendo especialmente altas, Roberto Brasero y la AEMET coinciden y avisan. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos marcará de cerca. Estos días de verano en los que las cifras no pueden ser peores, sino todo lo contrario. Nos enfrentamos al peor verano de estos últimos tiempos.

Las altas temperaturas nos están alejando de lo que sería habitual en estos días con un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Estas jornadas en las que tendremos que empezar a visualizar un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por una situación que puede verse afectada por unos cambios de tendencia destacados. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y nos sitúa en un cambio de tendencia esencial en estas próximas jornadas.

Coinciden y avisan Roberto Brasero y la AEMET

Es importante estar preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con lo que, quizás, tocará estar preparados para una novedad que llega de la mano de una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Lo que nos estará esperando en estos días es un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa con ciertos elementos que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días de transformación.

El verano llega a su punto álgido y lo hace de tal forma que hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos tener por delante. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán una sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que media España estará de vacaciones, los expertos no dudan en darnos una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Hoy termina la ola de calor en España pero las temperaturas «seguirán siendo altas»

Seguirán siendo altas estas temperaturas, con una ola de calor en España que puede cambiarlo todo. Es momento de apostar por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que la previsión del tiempo ocupa un papel destacado en nuestro día a día.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su previsión del tiempo: «Mañana jueves empiezan a bajar las temperaturas en algunas zonas de España aunque serán muy elevadas en general y será otro día de ola de calor. El último de esta segunda ola. Atención de nuevo en Cataluña, y el interior de Valencia y de Murcia. En el litoral de esta zonas sí bajarán dos o tres grados las máximas y saldremos mañana del aviso de nivel rojo pero seguimos en aviso naranja. También hay previsto aviso de nivel naranja en Baleares, Aragón, el este de Castilla-La Mancha y el Valle del Tajo. Donde sí bajarán mañana las temperaturas será en el suroeste peninsular es decir en Extremadura y el oeste de Andalucía y también en Canarias, una bajada que evitará que lleguemos a los 43º que llevan siendo habituales en los valles del Guadiana y del Guadalquivir en esta ultima semana. Mañana nos quedaremos en 39º en Badajoz, 37º en Córdoba y 36º en Sevilla, bajarán también en Cádiz y subirán en Málaga. En el extremo norte sin cambios y con el ambiente más fresco de toda España en A Coruña con una máxima de 22º».

Las temperaturas cambiarán de forma generalizada a partir de este mismo viernes: «Además de calor se repetirán mañana las tormentas casi en las mismas zonas donde las estamos teniendo hoy: tormentas localmente fuertes, con posibles rachas y chubascos muy fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos, alto Ebro, noroeste de Castilla y León, y en Navarra, donde no se descarta puntualmente granizo grande. El viernes ya sí tendremos un descenso de temperaturas en más zonas de España, con descensos que pueden ser notables en el interior de la Comunidad Valenciana. Todavía podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia que es donde más resistirá el calor. Pero no será un día como el de hoy o el de ayer. El viernes ya no será un día de ola de calor».