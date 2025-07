El presidente de Colombia y ex terrorista Gustavo Petro ha protagonizado un desconcertante episodio que le ha llevado a granjearse críticas de «esclavismo». Sucedió durante la llamada instalación del Congreso en Colombia, la inauguración del año parlamentario. Sentado en el estrado, Petro tenía un ordenador portátil a su derecha, pero con una particularidad que no pasó desapercibida: el atril sobre el que el dispositivo descansaba no era tal, sino que se trataba del brazo estirado de un funcionario, sujetándolo bajo el escenario. Esta escena duró más de dos horas.

Petro, que desde este lunes participa en una cumbre de líderes de izquierdas en Chile junto al presidente de España, Pedro Sánchez, acumula un reguero de polémicas en los últimos tiempos, en los que su Ejecutivo se ha venido desmoronando. Sus dos últimos cancilleres renunciaron al cargo, la última, Laura Sarabia, este mismo mes. Su antecesor, Álvaro Leyva, lo hizo acusando al presidente de ser un consumidor activo de cocaína.» Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Sus desapariciones, llegadas tardías, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente», le dijo Leyva a Petro en una carta.

Además, el abogado y quien fuera ministro de Economía en Colombia entre 2020 y 2022, en el Gobierno del entonces presidente Iván Duque, Wilson Ruiz, ha denunciado al actual máximo mandatario del país sudamericano, el ex terrorista Gustavo Petro, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, acusándolo de «crímenes de guerra, lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión».

El ex ministro Ruiz explicó que el actual líder del Gobierno colombiano ha puesto en marcha «una política deliberada de omisión que ha permitido el fortalecimiento de estructuras delincuenciales y criminales en Colombia» y que «ha debilitado a las Fuerzas Armadas». Para ello, ha armado una denuncia, a la que OKDIARIO ha tenido acceso, en la que ha recopilado hasta 20 pruebas documentales «que evidencian masacres, desplazamientos forzados y debilitamiento institucional y abandono territorial».