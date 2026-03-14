Mañueco a por el hito de ganar en las 9 provincias: lo logrará si calca los resultados de las generales

Alfonso Fernández Mañueco está más cerca que nunca de alcanzar el hito de los barones populares Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, los dos únicos candidatos que lograron ganar en las nueve provincias en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Para conseguirlo, necesitaría alcanzar unos resultados solo parecidos a los de Alberto Núñez Feijóo en las generales de 2023.

En 2022 a Mañueco se le resistieron cinco provincias; cuatro acabaron en manos del PSOE (Palencia, Burgos, León y Valladolid) y en Soria logró ser la fuerza más votada la plataforma localista que concurrió para luchar contra la despoblación, Soria YA!.

En Palencia, el Partido Popular se quedó a sólo 853 votos de superar a los socialistas. Esta ínfima diferencia se produjo gracias a la penetración de Mañueco en el denominado «cinturón minero», municipios que tradicionalmente han votado a la izquierda, pero que se han visto abandonados por la estrategia de transición energética impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que pasa por el cierre de minas y la central térmica del municipio de Guardo.

En el «cinturón minero» de León es donde llevan años poniendo el foco los populares. Un hueso duro de roer que, a pesar de que nunca se han hecho con él, en 2022, Mañueco logró importantes avances: recortar distancias.

En 2019, en esa provincia, el PSOE logró el 35,28% de los votos frente al 27,34% que aglutinó el PP. Sin embargo, cuatro años después, la distancia se redujo a tan solo tres puntos. La tendencia acabó en vuelco en 2023, en las generales, cuando Feijóo superó a Sánchez en más de tres puntos.

Burgos: batalla en la ciudad

Otra de las grandes batallas que librará Mañueco será en Burgos. La distancia entre su candidatura y la de los socialistas fue de menos de 3.000 votos en 2022 y la encuesta de Data10 para OKDIARIO apunta a una holgada victoria de los populares por más de 8.000 votos.

La clave del resultado de la provincia está en si Carlos Martínez, líder de los socialistas castellanoleoneses, consigue retener el voto en las zonas de Miranda de Ebro o Aranda de Duero, donde los populares también redujeron la diferencia de papeletas en relación a las elecciones del año 2019.

El Partido Popular domina con facilidad el entorno rural, por lo que busca minimizar daños en los grandes núcleos urbanos, donde es habitual el dominio de la izquierda, lo que permite a los socialistas un equilibrio de fuerzas.

De los 11 escaños a repartir, en 2022, el PSOE consiguió 5, el PP 4 y Vox 2. Para arrebatarle ese quinto procurador al PSOE, Mañueco necesitaría movilizar el voto urbano, objetivo que alcanzaría según la encuesta de OKDIARIO, empatando en 4 procuradores con el PSOE y recibiendo los 3 restantes Vox.

Soria, batalla contra el localismo

Será la batalla más dura y, curiosamente, no la librará con el PSOE; quien defiende la primera plaza es Soria YA!. La plataforma localista pasó de no tener representación a llevarse tres de los cinco procuradores que la provincia reparte en las Cortes de Castilla y León.

Teniendo en cuenta que en el ciclo electoral de 2023 Soria YA! no presentó candidatura, solo se conocen datos de fidelidad de voto por medio de las encuestas publicadas.

Los últimos pronósticos antes de la prohibición legal de publicar encuestas apuntaban que alrededor de un 80% de sus votantes mantendrían su voto el próximo domingo. Es una de las fuerzas con mayor fidelidad de los electores, solo por delante de Vox.