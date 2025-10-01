De Jong: «Estamos muy decepcionados, pero es una buena derrota para saber donde estamos»

Frenkie De Jong, uno de los capitanes del Barcelona, atendió a los medios de comunicación a pie de campo en el Olímpico de Montjuic tras la derrota del Barcelona contra el PSG en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Una derrota que se confirmó en el 90 con un gol de Gonçalo Ramos para el equipo parisino.

De Jong aseguró ante los medios que esta derrota es buena para ver dónde está el equipo azulgrana en este tramo de la temporada.

«Ha sido un partido bueno para ver donde estamos. Somos un equipo ‘top’ de Europa también, pero hoy han ganado ellos. Queda mucho en la ‘Champions’ y no es un partido determinante», ha dicho el centrocampista neerlandés en declaraciones a pie de campo tras el partido.

En este sentido, De Jong ha reconocido que el vigente campeón de Europa estuvo «mejor» en la segunda parte. «Hemos empezado mejor un partido que ha sido de tú a tú, pero en la segunda parte estaban mejor que nosotros», ha reflexionado.

Asimismo, De Jong se ha mostrado «muy decepcionado» con el gol de la victoria que anotó el delantero del PSG Gonçalo Ramos en el minuto 90.

También Eric García atendió a los medios de comunicación tras la derrota culé: «El año pasado empezamos perdiendo en Mónaco. Este año empezamos ganando fuera de casa y sabíamos que este era un partido muy difícil. Obviamente queríamos ganar, pero creo que hemos pasado dos rivales muy complicados y toca seguir».

«No hemos jugado lo que nosotros queríamos, pero toca analizarlo y mejorarlo. Creo que venimos jugando a muy buen nivel. Ellos son un equipo top y si no consigues jugar a lo que quieres, acaban ganando», señaló también Gerard Martín ante la prensa.