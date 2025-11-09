Haaland lidera a un City que vuelve a asustar goleando al Liverpool

El Manchester City pasó este domingo por encima del Liverpool, que se vio superado y sumó su quinta derrota en sus últimos seis partidos de Premier, y aprovechó el tropiezo del Arsenal para, con una victoria por 3-0, colocarse a cuatro puntos de los ‘gunners’, que son líderes. Este equipo de Guardiola vuelve a asustar.

Los de Pep Guardiola, que celebró su partido número 1.000 como entrenador, de los cuales ha ganado 716, salieron con ímpetu y pronto tuvieron las primeras ocasiones de gol. En el minuto 10, una jugada espectacular de Jeremy Doku, que se fue de dos rivales, acabó en un penalti del portero Giorgi Mamardashviili, que le tocó ligeramente cuando iba a ser regateado.

El árbitro fue llamado por el VAR y, tras varios minutos viendo la jugada, decidió pitar penalti. Erling Haaland tomó la responsabilidad, pero el meta georgiano le ganó la batalla y evitó que los locales se adelantaran en el marcador.

Posteriormente, Rayan Cherki rozó el gol, pero en el minuto 29 el noruego, que ha fallado tres de las últimas seis penas máximas que ha lanzado, se redimió al superar en el salto a Ibrahima Konaté y mandar el balón a la red tras un centro de Matheus Nunes.

El gol dio alas a los ‘citizens’, que siguieron insistiendo, pero el duelo pudo dar un giro de 180 grados con una jugada polémica. Tras un saque de esquina botado por Mohamed Salah, Virgil Van Dijk marcó, pero el tanto fue anulado por un riguroso fuera de juego posicional de Andrew Robertson, muy protestado por el banquillo visitante.

Mientras el Liverpool trataba de digerir el golpe, justo en el tiempo añadido de la primera mitad, un saque de esquina sacado en corto acabó en las botas de Nico, titular ante la baja de Rodri por lesión, que firmó un zapatazo desde fuera del área que tocó en un defensor y despistó a Mamardashvili, que no pudo hacer nada para evitar el 2-0.

Tras la reanudación, los de Arne Slot salieron a por todas en busca de reducir la desventaja y meterse de lleno en el encuentro. Nico, tras un mal despeje hacia su propia portería, y Cody Gakpo rozaron el gol para los ‘reds’, pero en su mejor momento les llegó un nuevo revés.

Una jugada individual de Doku, que fue junto a Haaland el mejor del encuentro, acabó en el 3-0 después de una buena arrancada y un disparo al segundo palo. El belga fue un puñal por la banda izquierda y demostró su gran versatilidad con constantes conducciones y regates.

Tras el tercer gol, el City se relajó y el Liverpool mereció marcar, pero Dominik Szoboszlai se topó con Gianluigi Donnarumma y Salah desaprovechó un mano a mano. Los ‘citizens’, que han ganado siete de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, se afianzan en la segunda plaza y se quedan a cuatro puntos del Arsenal, mientras que el Liverpool se aleja de los puestos de cabeza y es octavo a ocho.