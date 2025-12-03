Un doblete de Pol ante el Everton consolida al Castilla en el liderato de la Premier International Cup

El Real Madrid Castilla venció 0-2 al Everton en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Premier League International Cup, que se disputó en Goodison Park. Los de Arbeloa fueron superiores desde el inicio del encuentro y antes del paso por los vestuarios se adelantaron gracias a un tanto de Pol Fortuny. El Everton intentó cambiar la dinámica tras la reanudación, pero los nuestros se mostraron muy sólidos y Pol Fortuny firmó su doblete en el añadido. Con esta victoria, el Castilla suma su segunda victoria en la competición y es líder en solitario del Grupo A con 7 puntos. Su próximo partido será el 16 de diciembre en casa del Manchester City. Antes tendrá que centrarse en la Liga donde visita al Zamora el domingo.

«Sensación buenísima. Hemos un gran partido ante un gran rival. Hemos perdonado varias ocasiones, un penalti, donde hemos podido tener más tranquilidad. Muy contento con el rendimiento del equipo. Muy contento de tener jugadores con menos minutos haciéndolo bien en esta competición. Todos han hecho un partidazo. Estoy muy orgulloso del equipo. Si queremos pasar a la siguiente fase necesitábamos ganar este partido y a Mánchester en 15 días iremos a ganar. Es una competición muy bonita», señaló Arbeloa tras el partido.

«Nos quedan tres salidas más hasta final de año. Tenemos que mejorar nuestro rendimiento fuera de casa y a por el Zamora», dijo el entrenador del Castilla pensando ya en el siguiente partido del fin de semana en Primera Federación.