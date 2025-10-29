El Castilla deja escapar la victoria contra el Southampton en el descuento en la Premier League International Cup

El Real Madrid Castilla dejó escapar la victoria en la Premier League International Cup en el último minuto. El conjunto blanco se adelantó ante el Southampton por medio de Thiago Pitarch en el tramo final, llegando al 75′. Un gol que hacía justicia a lo visto durante el partido. Pero en el descuento llegó el empate de los ingleses. Después de que el portero cabeceara a gol un córner y de una meritoria intervención de Mestre para evitarlo, Okunola cazaba el rechace y establecía las tablas.

Empate a uno, que deja al conjunto blanco en segunda posición del grupo A con cuatro puntos, aunque con dos partidos, superando los de la mayoría de sus rivales, puesto que muchos ni han debutado aún en esta competición. Los madridistas se encuentran en un grupo compuesto por Wolves –líder, con 4 y tres partidos jugados–, RB Leipzig y Southampton –con un punto en uno– y con Manchester City, Everton, Mónaco y PSV, que no han puntuado.

Tenían una oportunidad los de Arbeloa de dar un paso al frente de cara a unos cuartos de final que sólo jugarán los dos primeros de cada grupo. Mantener el pleno de victorias les daría muchas opciones de estar en la siguiente fase. Y todo apuntaba a que lo conseguirían. De hecho, lo merecieron mucho más que el Southampton, en un St. Mary’s que presentaba una entrada de lo más buena, con más de 10.000 espectadores para ver a ambos filiales.

Empezó torcido el partido para los madridistas, con la lesión de Fortea en el minuto 5, tras unos problemas en el pie. Todo apunta a que el talentoso futbolista se hizo un esguince, que le llevó a abandonar el terreno de juego. Pero se recompusieron y comenzaron a dominar en busca de un gol que llegó ya en el tramo final.

Se había mostrado el equipo inglés como un auténtico muro, hasta que apareció Pitarch para adelantar al segundo equipo madridista. Un disparo desde el balcón del área llevó a los blancos a ponerse por delante en el marcador, en el 75′ de juego. Apenas quedaba tiempo y los blancos acariciaban ya su segundo triunfo, pero apareció entonces el meta Bazunu para cabecear y, tras la parada de Mestre, el rechace no lo perdonó Okunola.