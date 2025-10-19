El Real Madrid Castilla reproduce su estado de gracia ante el Ourense y mira hacia arriba

Hace ya semanas que el aire sopla en otra dirección por Valdebebas. Atrás queda el fatídico septiembre en el que cada partido se contó por derrota y la caída libre ahogaba a Arbeloa. Ahora le sale cara al Real Madrid Castilla que logró ante el Ourense una victoria trabajada que se encarriló con la expulsión de Bouzaig cuando agonizaba el primer tiempo. Emergieron entonces Palacios, Valdepeñas y Zúñiga para sellar el tercer triunfo consecutivo y mirar a los puestos de arriba.