Tercera victoria consecutiva

El Real Madrid Castilla reproduce su estado de gracia ante el Ourense y mira hacia arriba

Los de Arbeloa crecieron a raíz de jugar con un futbolista más por la expulsión de Bouzaig

Encadenan su tercer triunfo seguido y empaten con el Guadalajara por el playoff

Real Madrid Castilla
Palacios celebra su gol. (Real Madrid)

Hace ya semanas que el aire sopla en otra dirección por Valdebebas. Atrás queda el fatídico septiembre en el que cada partido se contó por derrota y la caída libre ahogaba a Arbeloa. Ahora le sale cara al Real Madrid Castilla que logró ante el Ourense una victoria trabajada que se encarriló con la expulsión de Bouzaig cuando agonizaba el primer tiempo. Emergieron entonces Palacios, Valdepeñas y Zúñiga para sellar el tercer triunfo consecutivo y mirar a los puestos de arriba.

Lo último en Real Madrid

Últimas noticias