La incomprensible cacicada con Mbappé en el The Best al dejarle fuera del once de la FIFA

Kylian Mbappé no está en el mejor once del premio The Best de la FIFA. La ausencia del francés es bastante significativa, teniendo en cuenta que fue el tercer jugador más votado en el galardón individual. Ousmane Dembélé se llevó el premio al mejor jugador, con Lamine Yamal segundo y el delantero del Real Madrid en tercera posición. Sin embargo, este año se ha decidido apostar por un sistema 4-4-2 en vez de un 4-3-3 como sucedió en los últimos años.

Es la primera vez en la historia del The Best que se incluyen solamente dos delanteros en el mejor once. Desde que la FIFA empezara a organizar estos premios, con la primera gala en enero de 2017, el sistema siempre ha sido 4-3-3, a excepción de tres años (2021, 2022 y 2023) en el que se incluyeron a cuatro delanteros. Pero, sorprendentemente, esta campaña se han incluido sólo dos atacantes y el sacrificado ha sido el tercer finalista, Mbappé.

Quien sí está es Jude Bellingham. A pesar de su discreta temporada el año pasado, el inglés ha entrado el mejor once del The Best de la FIFA. Cabe recordar que este premio lo votan un panel de expertos en fútbol y aficionados de todo el mundo, que tuvieron el mismo peso dentro de las votaciones. Los jugadores recibieron puntos según la cantidad de votos recibidos por posición dentro de cada grupo de votación. Obviamente, el ganador del premio a nivel individual, Dembélé, entra automáticamente en el once.

Según los criterios de la FIFA, los primeros nueve lugares se otorgaron a los jugadores con más puntos según la siguiente distribución por posiciones: un portero, tres defensas, tres centrocampistas y dos delanteros. Después de lo anterior, los dos jugadores de campo con mayor número de puntos que aún no habían sido seleccionados fueron incluidos en el respectivo equipo del año, teniendo en cuenta el siguiente número máximo de representantes por posición: cuatro defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros.

El francés Ousmane Dembélé conquistó el Premio The Best de la FIFA con 50 puntos, superando en 11 al delantero español del FC Barcelona Lamine Yamal (39) y en 15 al atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé (35), según ha desvelado este martes el organismo rector del fútbol mundial. Cole Palmer, que ha entrado en este once como cuarto centrocampista junto a Bellignham, Pedri y Vitinha, se encuentra en el undécimo puesto de esta clasificación. El once está formado por: Donnarumma en portería; defensa de cuatro con: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; cuatro mediocentros: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham y dos delanteros: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

Antecedentes

Nadie entiende lo que ha pasado con Mbappé. El francés fue Bota de Oro la temporada pasada gracias a sus 31 goles en la Liga. Es por eso que sorprende bastante la ausencia del delantero francés en este once, que por primera vez en la historia cuenta con solamente dos delanteros. Kylian fue el mejor jugador del Real Madrid la temporada pasada, pese a ser su primer año en el equipo blanco.

Lo cierto es que no es la primera vez que pasa que el tercer clasificado de este premio se queda fuera del mejor once. En 2016 le sucedió lo mismo a Antoine Griezamann. El galo terminó tercero y no estaba en el once. Igual que le pasó a Salah en 2018 y en 2021. En este último, el egipcio se quedó fuera a pesar de que incluyeron a cuatro atacantes: Messi, Cristiano, Lewandowski y Haaland.

Once masculino del The Best de la FIFA

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensor: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes

Mediocampistas: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham

Delanteros: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal