Un ex de directivo de Laporta cuestiona las cuentas del Barça: «Las pérdidas este año son 107»

El Barça se jactó hace unos días de unas cuentas del pasado ejercicio que eran positivas a su forma de entenderlas. En el comunicado oficial del club que preside Joan Laporta se mencionan 2 millones de beneficios, sin contar los resultados y cuentas extraordinarios, que dejaban 17 millones en pérdidas. En cualquier caso, el acumulado del Barça desde que está Laporta al frente en el actual mandato es de pérdidas por valor de 187 millones de euros. Sobre todo esto, sobre las cuentas actuales, ha hablado alto y claro Jaume Llopis, reputado economista barcelonés, ex miembro de la comisión del Espai Barça que dimitió tras la salida de Leo Messi y socio culé.

Sobre cómo se han reformulado las cuentas del Barcelona tiene discrepancias Llopis, que deja patente que la devaluación de Barça Studios tiene trampa y que el comunicado del club blaugrana tiene trampa: «Las pérdidas de este año serían 107, porque se han pasado al año anterior, cosa que no se puede hacer. Los 90 millones de minusvalía de Barça Vision, en realidad serían de este año».

Esa ingeniería financiera tan recurrente en los despachos del Camp Nou desde que está Joan Laporta al frente del Barça no engañan a Llopis, que ve claramente cómo se intenta manipular los datos para dar una sensación de mejoría constante en las arcas culés, cuando no es así y las pérdidas son claras.

Jaume Llopis recopila y detalla, en declaraciones para Culemanía, dónde está el quid de la cuestión, aventurando un grave problema de liquidez de cara al futuro… y presente blaugrana: «Patrimonio negativo, fondo propio negativo de 279 millones, fondo de maniobra negativo de 266 millones. Pérdidas acumuladas del mandato de Laporta de 230 millones, que sin las palancas serían más de 1.000 millones de pérdidas. Deudas con clubes 140 millones, deudas con jugadores 136 millones. Deudas con las administraciones públicas 100 millones…».

«Hay una deuda de 1.900 millones más los 1.450 millones del Espai Barça, más los intereses. Por lo tanto, nos vamos a más de 3.000 millones», relata Llopis, sobre BLM, otro de los temas centrales de puertas para adentro en el Barça, que podría ser la próxima gran palanca de los culés para subsistir: «El gran problema es que BLM ha dado unos ingresos de 170 millones y hay un gran riesgo de que lo vendan si no prospera la recogida de firmas para la asamblea».

En busca de más detalles que no se sostienen en el informe público para socios y socias del Barça, Llopis detalla también que «en las provisiones, la multa de la UEFA han puesto 15 millones en el ejercicio 24-25, pero dicen que no provisionan los otros 44 millones, porque dicen que se cumplirán las condiciones para no tener que pagar».

Cabe recordar que este pasado ejercicio es el segundo año consecutivo en el que el Barcelona, finalmente, tras realizar todas las cuentas pertinentes, da como resultado un número neto negativo. En total han sido tres de los cinco años con un mal resultado y en los otros, en 2022 y 2023, fue positivo principalmente por la venta de patrimonio del Barça que, como ya vaticina Llopis, puede ser hambre para el día de mañana.

Por otro lado, en el comunicado del Barcelona sobre el pasado ejercicio, también se proyectaron los presupuestos para la actual campaña 2025-26, donde esperan unos ingresos de 1.075 millones de euros.