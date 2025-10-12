El Barça provoca a España en el día de la Hispanidad: «Visca Cataluña»

Como cada 12 de octubre, España celebra el día de la Hispanidad y el Barcelona, en vez de felicitar el día como club español que es, ha lanzado un mensaje sacando pecho por Cataluña. La entidad azulgrana siempre ha utilizado su altavoz para hacer campaña por Cataluña y la independencia, más aún desde que Joan Laporta es presidente. Y el día que se celebra la fiesta nacional de España han lanzado un mensaje provocativo.

A las 10:00 la cuenta oficial del Barça en español colgaba un mensaje en redes sociales, que es un grito habitual dentro del club azulgrana, pero que justo hoy está puesto a conciencia: «¡Visca el Barça y Visca Cataluña!», reza la publicación del Barcelona, a la que le acompaña una imagen con la bandera y el escudo del club y la de Cataluña.

En la Diada, el día nacional de Cataluña, sí que lo celebraron e incluso hicieron la tradicional ofrenda floral, pero en el día de la Hispanidad han querido provocar a España con un mensaje completamente innecesario. A pesar de que utilizan el club para hacer política, siguen jugando la liga española y representando al país español cuando juegan en Europa.

𝗩𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘂𝗻𝘆𝗮! pic.twitter.com/KcLHCZd0dY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 12, 2025

Es cierto que el mensaje es un cántico habitual del club, pero no representa a todos sus aficionados. El Barcelona cuenta con seguidores repartidos por toda España y estos mensajes no representan a sus aficionados. De hecho, alguno respondió a esta publicación y aseguró que «está fuera de lugar y no refleja los valores fundacionales del club».

«Dejad de usar la marca Barça para proclamas políticas. Hoy se celebra la Hispanidad, símbolo universal de unión de culturas, incluida la catalana. ¡Visca el Barça i visca la Hispanitat (Hispanidad)!», añade este seguidor. «Del Barça a muerte y avergonzado de estas cosas que no representan a millones de personas…», afirma otro aficionado. La pasión por el Barça va más allá de Cataluña y estas respuestas son el reflejo de que dicha publicación, lejos de conseguir provocar a España, se ha encontrado con el rechazo de la mayoría de sus fans.