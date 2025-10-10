El Barça revienta a lesiones en la segunda temporada de Flick

Dani Olmo ha sido el último de una ya amplia lista de lesionados en menos de dos meses de competición en el Barça. El frenético rendimiento del equipo de Hansi Flick en su primer año de competición parece que está comenzando a aflorar en forma de lesiones este segundo año. Ya hablábamos hace unas semanas de las segundas temporadas de Flick como entrenador y el bajón de rendimiento de sus equipos, y las lesiones pueden ser uno de sus motores y porqués.

El Barça de Flick está sufriendo mucho en este inicio de competición debido a las lesiones. En el momento que alguno de los jugadores referentes se ausenta en varios partidos: problemas. Los culés han ido perdiendo efectivos y fondo de armario a medida que se ha ido desarrollando la temporada, aumentando los problemas y generando dudas en el entorno culé. Las dos últimas derrotas ante el PSG y el Sevilla dan crédito de ello.

La lesión de Olmo ha sido la gota que colma el vaso. La enfermería culé tiene ahora mismo siete nombres, alguno justo en la puerta de salida, pero todos presentes de momento. Asomando la patita para después del parón están Raphinha, Lamine Yamal, Fermín López y Marc Bernal, éste último que no se concentró con la Rojita por molestias, pero que parece apto ya. Dani Olmo está por ver el tiempo de baja, Joan García no llegará hasta principios de noviembre, Marc-André Ter Stegen puede volver en diciembre y a Gavi no se le espera hasta febrero.

Estos son los actuales pero en lo que va de temporada ya van unos cuantos de problemas más con las lesiones. Alejandro Balde y Frenkie de Jong son otros que se perdieron partidos en el arranque de competición por diversas lesiones, dos piezas capitales este curso para Flick, prácticamente sin relevo sólido en sus puestos.

Tampoco se puede pasar por alto el caso de Robert Lewandowski, baja sensible en este inicio de competición pero que le ha permitido a Hansi Flick descubrir que Ferran Torres está preparado para ocupar el puesto de delantero, aunque sea un perfil completamente diferente al del polaco.

Sin Raphinha ni Lamine ante el Sevilla se notó la falta de ideas del Barcelona, dos bajas tan sensibles que asustan al combinado de Flick. Dos de sus principales baluartes la pasada temporada, a base no solo de goles sino también de asistencias, precisamente lo que le faltó al equipo ante los andaluces. Ante el PSG la única ausencia de pedigrí fue Raphinha, otro que se hace notar aunque los focos apunten siempre al joven Lamine.

Flick tiene una gran plantilla, pero sobre todo goza de un gran once titular. Las bajas, como en todos los equipos, duelen y hacen mella, pero quizá en el caso de este Barça se hace notar mucho más. El fondo de armario es el que es y la acumulación de hombres en la enfermería puede meter en un problema a Flick, sobre todo si entran en dinámicas de las que luego cuesta salir.